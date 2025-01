O filme de ação ao vivo do He-Man será “bem diferente” do programa de animação, afirma Nicholas Galitzine

Nicolas Galitzine diz a nova ação ao vivo O homem O filme não será como o He-Man original e o Mestres do universo série de desenhos animados.

No ano passado, foi anunciado oficialmente que Travis Knight dirigiria um filme de ação ao vivo Masters of the Universe para Amazon MGM Studios e Mattel. Foi então revelado em maio de 2024 que Galitzine, conhecido por estrelar Red, White & Royal Blue de 2023, The Idea of ​​You de 2024 e muito mais, foi escalado como He-Man no filme.

conversando com O repórter de HollywoodGalitzine foi questionado se ele havia começado a se preparar para o papel assistindo a algum dos programas de He-Man e Masters of the Universe.

O que Nicholas Galitzine disse sobre He-Man e Masters of the Universe?

“Sim, sim”, ele respondeu. “Olha, o que vou dizer é que a nossa versão é bem diferente da animação original, que todos concordamos que era camp por si só e funcionou muito bem para a época. Mas houve algumas iterações, obviamente desde a versão Revelation de Master of the Universe e os próprios quadrinhos. E estamos tratando nosso roteiro como se fosse a Bíblia, sabe? Mas é incrível ouvir o que esse show significou para muitas pessoas. “Foi realmente formativo para muitas pessoas, por isso é emocionante fazer algo que terá um elemento de nostalgia e, esperançosamente, atrairá muitos novos fãs”.

Junto com Galitzine, o filme Knight’s Masters of the Universe será estrelado por Alison Brie como Evil-Lyn, Idris Elba como Duncan, Jared Leto como Skeletor, Sam C. Wilson como Trap Jaw, Hafthor Bjornsson como Goat Man e Kojo Attah como Tri -Klops. .

Os detalhes da trama permanecem em segredo neste momento. Masters of the Universe atualmente tem data de lançamento em 5 de junho de 2026 nos Estados Unidos.