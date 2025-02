O filme de Scorsese de Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio não conseguiram obter um lançamento teatral

O filme de Martin Scorsese, estrelado por Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio, uma declaração teatral pode pular, de acordo com um relatório recente do Puck Bulletin.

Por que o filme Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio não são lançados nos cinemas?

De acordo com a última edição do Boletim, a expectativa do filme misterioso é que ele acabará indo para “o melhor lance”, que pode acabar sendo uma plataforma de transmissão. O boletim menciona que a Netflix não oferecerá um ótimo lançamento teatral, caso venha, o que significa que o filme só poderá terminar com um lançamento limitado se uma serpentina o conseguir.

Para Scorsese, isso não é uma grande mudança no ritmo. Enquanto seus assassinos de 2023 da Flower Moon receberam um amplo lançamento, seu filme de 2019, o Irishman, que a Netflix distribuiu, recebeu apenas uma liberação teatral limitada antes de se mudar diretamente para a plataforma de transmissão.

Atualmente, muito não se sabe sobre o filme planejado, mas diz -se que ele se concentrará em uma “cabeça implacável do crime havaiano” que se baseia em uma figura da vida real. Uma descrição do relatório do prazo original do filme indica que ele será estabelecido em “um tempo turbulento no paraíso da ilha, quando um aspirante a chefe da máfia lutou contra facções criminais rivais para arrebatar o controle do submundo das ilhas havaianas. ”

“No Havaí dos anos sessenta e setenta anos, esse chefe da máfia formidável e carismática sobe para construir o mais poderoso império criminal das ilhas, derramando uma guerra brutal contra empresas continentais e uniões rivais enquanto luta para preservar sua terra ancestral” Leia mais do que do que a descrição. “É baseado na história real de um homem que lutou para preservar sua terra natal através de uma busca cruel por poder absoluto, iluminando a última grande saga da grande máfia americana, onde a guerra pela sobrevivência cultural ocorre nos lugares mais improváveis: Paraíso.

Não está claro imediatamente o tamanho dos papéis de Johnson, DiCaprio e Rotunt no filme. Os três produzirão o filme com Scorsese, Bilton, Dany García, Lisa Frechette e Rick Yorn.

DiCaprio já trabalhou com Scorsese muitas vezes antes, sua colaboração mais recente é os assassinos de 2023 da Lua das Flores. Blunt estrelou o jovem Victoria de 2009, produzido por Scorsese, enquanto Johnson nunca trabalhou com Scorsese até agora.

