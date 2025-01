O filme do Superman DCU exigiu pela herança do Criador sobre direitos de distribuição em territórios -chave

A herança de Superman Cozinhar Joseph Schuster está exigindo a Warner Bros. Discovery e a DC Comics.

Superman abre nos cinemas dos Estados Unidos em julho próximo. Dirigido por James Gunn, o cinema de super -herói da DCU é estrelado por David Korenswet como Clark Kent e Rachel Brosnahan como Lois Lane.

Por Prazo finalO demandante Mark Warren Peary, que é o executor da propriedade de Schuster, entrou com uma ação contra a Warner Bros. Discovery e a DC Comics no tribunal federal do distrito sul de Nova York na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

Por que a propriedade do criador do Superman exige a Warner Bros. sobre o filme DCU?

A demanda busca “danos e medidas de precaução para a infração contínua dos réus no Canadá, no Reino Unido, na Irlanda e na Austrália, bem como o alívio declarativo que estabelece os direitos de propriedade do patrimônio de Shuster nas jurisdições relevantes”.

Isso significa que o patrimônio de Schuster afirma que o filme da DCU “não tem os direitos de lançar o próximo poço de barraca de verão em um punhado de territórios -chave”.

Um porta -voz da Warner Bros. Discovery disse em resposta à demanda: “Somos fundamentalmente discordamos dos méritos da demanda e defenderemos fortemente nossos direitos”.

O artigo do Deadline também explica: “Em questão, existem direitos estrangeiros para o personagem original e a história de Superman, co -autor de Jerome Siegel e Shuster. Embora Siegel e Shuster tenham atribuído direitos ao Super -Homem em todo o mundo ao antecessor da DC em 1938 ‘por apenas US $ 130 (US $ 65 cada), as leis de direitos autorais dos países da tradição legal britânica, incluindo o Canadá, o Reino Unido, a Irlanda e a Austrália, que encerram automaticamente as disposições encerrarem automaticamente essas tarefas 25 anos após a morte de um autor, concedendo a propriedade, o interesse dos direitos autorais indivados do co -autor em tais países “, disse a demanda”

O processo continua: “Shuster morreu em 1992 e Siegel em 1996. Segundo a operação da lei, os direitos estrangeiros Shuster retornaram automaticamente aos seus ativos em 2017 na maioria desses territórios (e em 2021 no Canadá). However, the defendants continue to exploit Superman in these jurisdictions without the authorization of Shuster Estate, included in films, television series and goods, in direct contravention of the copyright laws of these countries, which require the consent of All joint copyright owners to do so .

Originalmente informado por Brandon Schreur em Super -herói.