O filme X-Men MCU obtém a atualização da janela da data de lançamento, o termo de lançamento

Uma janela de produção para a Marvel Studios ‘ X-Men Segundo relatos, o filme foi revelado.

Com a Fase Seis do MCU que marca o fim da “Saga Multiverse”, a Marvel agora está começando a concentrar sua atenção nos X-Men. Em maio de 2024, Prazo final Ele informou que Michael Lesslie estava em negociações para escrever o próximo filme do MCU X-Men.

Desde então, houve poucas notícias sobre o projeto, além de uma explosão de rumores e teorias sobre quando os X-Men serão oficialmente introduzidos.

Agora, de acordo com Jeff Sneider, do Insneider, parece que as notícias oficiais do elenco para o filme X-Men podem chegar mais cedo ou mais tarde.

Sneider escreveu desconhecido“Agora estou ouvindo X-Men começará a filmar no próximo ano para um lançamento de 2027. Tenha a sensação de que o Cinemacon ficará louco este ano!

O que mais sabemos sobre o filme X-Men da Marvel?

A notícia ocorre logo após o relatado de Sneider O Insneider Aquela sexta -feira mais estranha, Julia Butters está sendo Olhou para brincar de Kitty Pryde No filme X-Men da Marvel, embora isso não tenha sido oficialmente confirmado neste momento, já que a Marvel ainda não comentou sobre o assunto.

Além disso, Sneider relatou que a pia de Sadie Sortie Things e Babygirl Harris Dickinson está sendo observada para interpretar Jean Gray e Scott Summers no MCU. Isso não foi oficialmente confirmado.

O Cinemacon acontecerá de 31 de março a 3 de abril de 2025, este ano, se esse é o lugar onde a Marvel decide fazer alguns anúncios de X-Men.

Por enquanto, o único filme do MCU que tem uma data de lançamento oficial de 2027 é os Vingadores: Secret Wars, que chega em 7 de maio. Antes disso, a Marvel lançará o Capitão América: Brave New World em 14 de fevereiro de 2025; Thunderbolts* em 2 de maio de 2025; O Quarteto Fantástico: os primeiros passos em 25 de julho de 2025; Vingadores: Dia do Juízo Final em 1 de maio de 2026; e Homem-Aranha 4 em 24 de julho de 2026.

Originalmente informado por Brandon Schreur em Super -herói.