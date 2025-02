O fim do cardápio e o destino de Tyler explicou

Porque O menu Acabar de dar uma volta tão chocante e o que realmente aconteceu com Tyler? O thriller psicológico segue Margot e Tyler enquanto visitam o restaurante exclusivo do Hawthorn, sem perceber o destino horrível que os espera. À medida que o plano sinistro do chef Julian Slowik se desenvolve, a tensão aumenta, o que leva a um clímax horrível.

Aqui está o fim do menu explicado, incluindo a verdade por trás do destino de Tyler.

Sim, Tyler morre no final do menu.

O filme dá uma guinada horrível quando o chef Julian Slowik revela suas intenções reais na frente dos convidados. Ele revela que planeja matar todos os convidados do restaurante por sua frustração de nunca ser apreciada por suas habilidades. Ele sente que a arte da cozinha foi destruída pela natureza superficial dos convidados de elite.

No final, é revelado que Tyler, o candidato do chef estava ciente dos planos de Julian desde o início, já que este é seu ídolo. Por outro lado, é revelado que Margot é uma escolta contratada por ele. Logo, Slowik planeja mostrar a Tyler uma lição, fazendo -o preparar a comida final.

Quando Julian desafia Tyler a preparar um prato, o conhecedor de alimentos auto -proclamado demonstra rapidamente que ele não tem capacidade real. Seu prato acaba sendo comestível, e Julian diz: “Você é por que o mistério foi drenado de nossa arte”. Além disso, o chef sussurra algo nos ouvidos de Tyler, que pode ser suicídio pela vergonha. Na cena seguinte, Tyler tira a gravata e seu corpo está pendurado na sala dos fundos.

Julian mantém Margot vivo, pois não a vê como a elite que não respeita sua arte. Ela tenta escapar e chama um rádio para obter ajuda. Chef percebe que o traiu enquanto Margot insiste em que ainda está com fome e exige um hambúrguer de queijo. Ela viu a imagem do prato na cabine do chef.

Margot implica que ele não pode fazer comida tradicional e só se limita a artigos elegantes. O chef recebe o hambúrguer com um sorriso e Margot acha delicioso. Além disso, ela indiretamente pede que ela a deixe ir. O chef impressionado com a capacidade de Margot de apreciar sua arte permite que ela escape da ilha. Mais tarde, a equipe queima o restaurante e escolhe morrer junto com os outros convidados.