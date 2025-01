O final da 2ª temporada do Night Agent explicado: E quanto a Peter e Rose?

Os fãs estão curiosos para saber fim dos seus personagens favoritos em O agente noturno Temporada 2. O episódio final, Buyer’s Remorse, oferece um clímax emocionante enquanto Peter e Rose correm para evitar um evento catastrófico. Enquanto isso, Catherine apresenta uma proposta interessante.

Aqui está uma explicação detalhada do final da segunda temporada de The Night Agent e o destino de seus personagens principais.

O que acontece e quem morre no final da 2ª temporada de The Night Agent?

Markus (interpretado por Michael Malarkey) morre no final da 2ª temporada de The Night Agent.

Os momentos finais mostram Rose, Peter e Catherine tentando impedir Markus e sua equipe de realizar um ataque terrorista à ONU. Embora as autoridades tenham conseguido localizar seus homens, não conseguiram encontrar o mentor, Markus. Enquanto isso, Rose abre seu laptop para rastrear o paradeiro de Sloane, enquanto Markus planeja usar suas conexões para fugir do país. Eles a encontram no sótão, onde Markus a mantém prisioneira. Eles chegam na casa de Salon e começa uma briga entre Markus e Peter. O confronto aumenta e culmina com Peter atirando em Markus.

Quem é o agente de inteligência na 2ª temporada de The Night Agent?

Jacob Monroe é o agente de inteligência na 2ª temporada de The Night Agent.

A segunda temporada apresentou aos espectadores um corretor de inteligência não identificado, especializado na venda de informações confidenciais ao licitante com lance mais alto. Inicialmente, sua identidade permanece um mistério, mas episódios posteriores revelam que ele é Jacob Monroe. Ele é uma pessoa enigmática que ajuda o candidato presidencial Hagen a virar a eleição a seu favor, aproveitando suas poderosas habilidades. Ele também orienta Peter na obtenção de informações de inteligência da ONU.

Peter e Rose acabam juntos na 2ª temporada de The Night Agent?

Não, Peter e Rose não acabam juntos na 2ª temporada de The Night Agent.

Desde a primeira temporada, o público adora a química surpreendente de Peter e Rose e secretamente deseja que eles estejam juntos. Embora a 2ª temporada os reconecte para a missão e também apresente momentos românticos, seu destino acaba os levando a caminhos separados no final. Na conclusão, Peter se prepara para sua próxima missão, enquanto Rose retorna à Califórnia para trabalhar.