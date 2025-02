O Fundo Monetário Internacional (FMI) na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) expressou seu apoio a ações decisivas do governo do primeiro -ministro Shehbaz Sharif para a melhoria da economia do Paquistão.

O Paquistão e o FMI assinaram no ano passado um programa de empréstimos da instalação de fundos estendidos (EFF) de US $ 7 bilhões para ajudar o país a problemas de liquidez no problema do saldo de pagamento implementando condições difíceis.

A diretora administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, que se encontrou com CM Sharif durante a visita do primeiro -ministro aos Emirados Árabes Unidos, em uma posição em X, disse: “Sou encorajado por seu forte compromisso com as reformas apoiadas pelo FMI do Paquistão e apoia suas ações decisivas para pavimentar o pavimento no caminho para um maior crescimento e mais empregos para a população jovem do Paquistão.

Os comentários ocorrem no meio da visita da equipe do FMI ao Paquistão para analisar o sistema judicial e regulatório como parte do programa atual de US $ 7 bilhões para abordar as vulnerabilidades de governança e corrupção.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Primeiro Ministro, o primeiro -ministro realizou uma reunião com o chefe do FMI fora dos governos mundiais (WGS) em Dubai, onde ambas as partes discutiram o programa em andamento do FMI do Paquistão, e a estabilidade macroeconômica alcançada através do Reforma abrangente do governo. agenda.

A reunião se concentrou no compromisso do Paquistão de implementar reformas estruturais e manter a disciplina fiscal, “que foi fundamental para restaurar a estabilidade econômica e seria fundamental para aumentar o crescimento sustentável”.

O primeiro -ministro falou sobre o progresso feito no programa, atribuindo progresso econômico ao acordo de resgate.

Além disso, ele reafirmou a resolução do governo para sustentar reformas, particularmente nas reformas fiscais, a eficiência do setor de energia e o desenvolvimento do setor privado.

Ele acrescentou que o chefe do FMI elogiou os esforços do país “para implementar efetivamente o programa apoiado pelo FMI, destacando a melhoria do desempenho econômico do país com o aumento do crescimento e a diminuição da inflação”.

Ela reconheceu que o Paquistão estava “no caminho do crescimento e sofreu uma recuperação econômica”, reiterando ainda mais o apoio do FMI à sua agenda de reformas.

O primeiro -ministro estava em uma visita de dois dias ao EAU, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar, pelo convite do presidente Mohamed Bin Zayed para participar do WG.

De acordo com a Associated Press, do Paquistão, o ministro das Finanças, Muhammad Aurengzeb, disse que o chefe do FMI estava “cheio de louvor” em relação à liderança e comprometimento do primeiro -ministro com o programa baseado em reforma.

Falando em uma conferência organizada pela Comissão de Bolsa de Valores e Valores Mobiliários do Paquistão, o Sr. Aurengzeb High to Dimension the Governo Federal e Reformas de Pensões.

“Foi isso que o diretor -gerente, Kristalina, recebeu elogios pela terça -feira (11 de fevereiro de 2025)”, disse ele. “Para o primeiro -ministro, a liderança e a condenação que ele demonstrou, e o compromisso que o país demonstrou em termos deste programa com base na reforma, pela qual estamos em andamento nesse programa”, acrescentou.