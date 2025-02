O fogo explode em bairros marginais em Calcutá, um morto

Um incêndio em massa que explodiu na área do bairro marginal de Narkeldaga em Calcutá, no sábado à noite, 8 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: PTI

Um grande incêndio eclodiu em um bairro pobre na área de Narkeldeta da cidade, onde uma pessoa foi morta, disse um funcionário da brigada de bombeiros no domingo (9 de fevereiro de 2025).

Pelo menos 30 chabras foram destruídos no incêndio, disse o funcionário.

O corpo carbonizado de Habibullah Mollah (65), um colecionador de pano foi recuperado de um barbeador sorteado depois que a equipe da Brigada de Bombeiros absorveu completamente as chamas ao amanhecer no domingo, disse o funcionário.

Dezessete propostas de incêndio lutaram pelo incêndio por mais de cinco horas para conter as chamas que foram vistas pela primeira vez por volta das 22h no sábado e se extinguiram completamente por volta das 3 da manhã no domingo, disse ele.

O corpo de Mollah, morador do bairro pobre, foi encontrado durante a operação de busca e salvamento.

Não houve relato de nenhum outro ferimento grave no incêndio, disse ele.

A delegacia de Narkeldeta está localizada perto do local onde o incêndio foi quebrado e a polícia acompanhada pela equipe de trânsito de veículos regulamentada pela equipe da Brigada de Incêndio ao longo da estrada principal de Narkeldeta.

O incêndio deixou cerca de 200 pessoas que viviam nos bairros baixos.