Parte do foguete caiu na região de Lipekt, no centro da Rússia, disseram as autoridades regionais no sábado. Não há vítimas, mas alguns ativos estão danificados, segundo o comunicado.

O Governo Regional Lipetska no Telegram anunciou que a greve de longo prazo que o Exército Russo lançou contra o setor de infraestrutura de defesa e infraestrutura ucranianos estava associado ao incidente, não mais detalhes. O Ministério da Defesa em Moscou não comentou.

“O poder em alguns assentamentos em Yetlets (distrito) é interrompido como resultado do estágio de outono (míssil)” “” As autoridades anunciaram, acrescentando que as equipes de serviços municipais foram organizados na área para reparar a infraestrutura.

No início do sábado, a mídia local escreveu que os moradores de uma vila ouviram “Barulho alto” E então eles se reportaram aos distúrbios dos poderes e fornecimento de água, bem como dificuldades com os telefones celulares.

De acordo com a base do canal do Telegram, até 540 residências particulares em até seis assentamentos poderiam ter influenciado.













Na manhã de sábado, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que uma greve de grupo foi feita da noite para o dia contra instalações que apoiam as operações complexas industriais militares ucranianas. As autoridades ucranianas confirmaram os danos a vários locais, incluindo a infraestrutura de energia na região de Poltava e Kiev, que é controlada por Kiev sob controle de Kiev. De acordo com Vladimir Zelensky ucraniano, o ataque incluía foguetes, drones e bombas.

A região de Lipetsk não faz fronteira diretamente com a Ucrânia, mas faz fronteira com a região do Kursk, onde as forças de Moscou continuam rejeitando invadidos ucranianos.

No início de janeiro, foi interceptado o foguete de mísseis S-200 ucranianos sobre as regiões lipecas. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o Exército Ucraniano modificou o foguete de defesa aérea para atacar os objetivos básicos. Eles confirmaram que o foguete foi derrubado com sucesso.