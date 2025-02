O fundador da Infosys pede aos alunos que fortaleçam a nova respeitabilidade da Índia ”

O primeiro lote dos estudantes foi desmaiar da Universidade de Sai “em um momento em que a Índia é o cynosure de todos os olhos … e quando o mundo espera que a Índia seja um dos líderes para resolver os problemas globais da política e da economia”, ” disse Nryana Murthy, fundadora da Infosys.

“A Índia está na mesa superior na maioria das principais deliberações multinacionais. O que a Índia diz é ouvida com mais frequência seriamente. Hoje tem uma rara oportunidade e uma forte responsabilidade de fortalecer essa nova respeitabilidade ”, disse ele em seu discurso de chamada aqui na quarta -feira.

O patriotismo era o instrumento para cumprir a responsabilidade, explicou. “O patriotismo é trabalhar ética e com todo o meu coração em nossa própria esfera escolhida ao longo da vida para melhorar o bem público para o país e o mundo”, disse ele. Para ele, o patriotismo significava fazer o trabalho de um com velocidade, disciplina, excelência e comprometimento; Evitando a corrupção nas transações com políticos e funcionários do governo, pagando impostos honestamente e seguindo as leis. “É na apatia da identificação e exposição da corrupção e interesse pessoal pela governança pública. Ele garante que cada ação faz um lugar melhor ”, acrescentou.

Murthy instou os estudantes de pós -graduação a tornar a Índia importante o suficiente no cenário global para oferecer -lhes um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas sem pedir. Ele lembrou que as empresas de software indianas, ao avaliar as melhores globais, tiveram sucesso no mercado global. Ele também deu melhor respeito pela Índia e um melhor valor para os clientes no mercado doméstico indiano, disse ele. A inovação desmistificadora disse que era fazer as coisas mais baratas, mais rápidas e melhores.

Anteriormente, o fundador e chanceler da Universidade de Sai, KV Ramani, homenageou o Sr. Muthy com um título honorário de Doutor em Ciência. Outros que receberam o médico honorário em cartas foram o ex -juiz do Supremo Tribunal BN Srikrishna e diretor executivo do Fundo Monetário Internacional Subramaniano KV.

Srikrishna citou Gita e disse que os alunos devem seguir o caminho do Dharma, que disse, nada mais era do que o estado de direito. Ele pediu aos alunos que busquem oportunidades em situações desafiadoras.

O vice-chanceler da universidade, Ajith Abraham, disse que a instituição está lançando quatro novas escolas do ano acadêmico 2025-26. Incluído – Escola de Negócios; Escola AI; Escola de tecnologia; e escola de mídia.

Ramani disse que um total de 58 estudantes recebeu seus títulos no evento. Dez alunos que chefiaram a lista de reitores e a lista de classificação em vários cursos receberam medalhas. Anubha Singh, vice -VC, também falou.