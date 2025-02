O próprio Nuyoma foi conduzido por uma guerra de 24 anos no país pela independência do domínio sul-africano entre 1966 e 1989.

O próprio Nuyoma, um líder de guerrilha que se tornou o primeiro presidente da Namíbia depois de ganhar independência em 1990, morreu aos 95 anos, informou o líder da nação africana.

Nujoma faleceu na capital do estado de Windhoek na sexta -feira, disse o presidente da Namibian, Nangolo Mbumba, em um cargo no X no início da manhã de sábado. Nas últimas três semanas, um político icônico lutou com uma doença da qual “Eu não consegui me recuperar” Ele escreveu.

“Portanto, anuncio com a maior tristeza e tristeza … para o povo namibiano, nossos irmãos e irmãs africanos e o mundo como um todo, sobre a passagem de nosso ilustre lutador pela liberdade e líder revolucionário, Dr. Sam Shafiishun Nujom, “” Disse Mbumba.