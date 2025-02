O fundo soberano de Trump realmente “torna os Estados Unidos ótimos de novo”?

Tudo o que é falado obrigação Ele eclipsou uma das propostas mais esclarecidas do presidente: a criação de um fundo de riqueza soberana nos Estados Unidos.

Em 3 de fevereiro, o presidente Trump assinou uma ordem executiva Para “estabelecer um fundo soberano de riqueza para promover a sustentabilidade fiscal, reduzir o ônus dos impostos sobre famílias e pequenas empresas dos EUA, estabelecer segurança econômica para as gerações futuras e promover a liderança econômica e estratégica dos Estados Unidos internacionalmente”.

É uma ideia cujo momento chegou.

Hoje, Existem mais de 90 fundos soberanos de riqueza Em todo o mundo, gerenciando e investindo coletivamente ativos superiores a US $ 12 bilhões em junho de 2024. Esse valor cresceu significativamente nas últimas duas décadas, o que reflete o importância crescente dos fundos soberanos de riqueza na economia global.

E, no entanto, os Estados Unidos, o poder econômico mais dominante do mundo, não estão entre eles.

Embora possa haver muitas razões para essa situação, a justificativa para criar um fundo soberano de riqueza dos Estados Unidos agora não pode ser mais claro. Aproveitar a riqueza inerente aos ativos dos Estados Unidos em um veículo de investimento global de compra parece prudente, e as condições econômicas e geopolíticas parecem maduras.

Mas Trump era necessário, o empresário consumado, talvez com o conselho de Jared Kushner e alguns jogadores de capital privado, traduzem a teoria.

Obviamente, o próprio Kushner aprecia a importância dos investimentos soberanos de riqueza, devido em grande parte a um acordo generoso de US $ 2 bilhões que negociaram com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. De fato, todos nos maravilhamos com a habilidade financeira do Fundo Saudita: Com investimentos em cada setor imaginável, ele fornece um modelo ilustrativo sobre como lançar a riqueza econômica de uma nação sobre poder e influência global. Isso aconteceu quando o fundo, entre outros investimentos importantes, Ele fez uma peça para adquirir o Associação Profissional de Golfistas atacado.

Curiosamente, ouvimos muito menos sobre Outros fundos soberanos de riqueza Eles são ainda maiores que os sauditas.

Por exemplo, Noruega, fundo de pensão do governo global do governo É o maior fundo soberano de riqueza do mundo, com US $ 1,7 bilhão sob administração. É seguido pelo China Investment Corporation, com US $ 1,3 bilhão; Autoridade de Investimento da Abu Dhabi, com US $ 1 bilhão; a Autoridade de Investimento do Kuwait, com US $ 1 bilhão; e o fundo de investimento público da Arábia Saudita, com mais de US $ 980 bilhões sob administração, de acordo com o Instituto de Fundo Soberano.

Fundos soberanos de riqueza São fundos de investimento estatal que administram ativos nacionais que tradicionalmente são financiados por meio de reservas excessivas de superávits comerciais, exportações de recursos naturais (como petróleo e gás) ou reservas de moeda em moeda acumulada pelos bancos centrais. Seu papel nas finanças globais cresceu em estatura e efeito para se tornar algumas das instituições financeiras mais poderosas e influentes do mundo.

Com os investimentos que cobrem cada classe de ativos, de ações, títulos, imóveis, infraestrutura, energia, petróleo e gás, mídia, tecnologia e indústrias emergentes (incluindo inteligência artificial), esses fundos possuem e controlam recursos significativos nas nações industrializadas.

Apesar da força da economia dos EUA, tradicionalmente temos Fundos de investimento privadoFundos de pensão e capital de risco em vez de um fundo de riqueza soberana centralizada para investimento nacional e global.

Mas os Estados Unidos estão em uma encruzilhada histórica, onde são realizadas suas alianças internacionais e suas relações econômicas. E esse pode ser o objetivo previsto de criar e manter o primeiro fundo de riqueza soberana da nação.

Entre os méritos de um fundo soberano de riqueza nos Estados Unidos Seria a oportunidade de aproveitar os ativos do governo existentes, incluindo terras federais, participações de infraestrutura e propriedade intelectual, em investimentos que geram renda. A transição de um devedor para uma nação credor é um objetivo alto, mas provável.

Ao longo de tudo, a governança e a transparência devem ser essenciais, e o fundo deve estar sujeito à autorização, revisão e supervisão do Congresso.

Enquanto o conceito de um fundo soberano de riqueza nos Estados Unidos já foi discutido antes, administrações anteriores, Incluindo Joe BidenEles pararam devido a preocupações com a interferência do governo nos mercados privados. Mas Vários estados dos Estados Unidos têm fundos Eles são usados ​​para financiar funções específicas, como educação ou para fornecer renda geral.

Hoje, no entanto, nossa falta de um fundo de riqueza soberana pode ser vista como uma vulnerabilidade estratégica, especialmente quando os fundos de investimento controlados pelo Estado em todo o mundo estão exercendo um tremendo poder econômico. Corretamente estruturado, um fundo soberano de riqueza nos Estados Unidos poderia fornecer um contrapeso aos fundos de riqueza soberanos estrangeiros, permitindo que os Estados Unidos aproveitem seus vastos recursos com mais eficiência na economia global.

Além dos ganhos financeiros, um fundo sólido nos Estados Unidos pode ser uma ferramenta geopolítica eficaz para fortalecer a diplomacia econômica dos EUA, os projetos de infraestrutura financeira em regiões estratégicas e reduzir a dependência do mercado de capitais estrangeiros.

Com a liderança correta, o apoio bipartidário e um mandato de investimento claro, o fundo soberano dos Estados Unidos pode servir como um instrumento financeiro que muda o jogo, que promove o interesse nacional e a prosperidade a longo prazo.

Enquanto a economia de Trump envolve a mídia, um fundo de riqueza soberana dos Estados Unidos poderia avançar no interesse dos Estados Unidos de uma maneira nova e incalculável. Longe de ser punitivo ou controverso, é uma idéia consistente cujo momento chegou.

Adonis Hoffman Escreva sobre negócios, direito e política. Serviu em cargos seniores na FCC e na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e um parceiro principal é umT Grupo de Direito Americano, PLLC

