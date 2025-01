O ‘futuro da Europa’ depende de eleições antecipadas na Alemanha – Musk

O empresário reafirmou o seu apoio ao partido de direita Alternativa para a Alemanha antes das eleições de fevereiro

CEO da SpaceX e Tesla Elon Musk expressou sua opinião “suporte total” pela Alternativa de direita para a Alemanha (AfD) no comício pré-eleitoral que o partido realizou no sábado na cidade de Halle. O bilionário americano apelou aos apoiantes do partido para “encha-se” para convencer os alemães a votarem na AfD, argumentando que as próximas eleições parlamentares antecipadas poderiam ser cruciais para o futuro não só da Alemanha, mas do mundo.

O empresário de tecnologia dirigiu-se ao público reunido no evento em Halle por meio de videoconferência. O partido escolheu a cidade central da Alemanha para o seu comício de campanha de abertura, com a presença dos co-presidentes do partido, Tino Chrupalla e Alice Weidel, que também é candidata da AfD a chanceler. Cerca de 4.500 pessoas participaram do evento, segundo a AP.

“Estas eleições são extremamente importantes. Não digo isso levianamente quando penso que o futuro da civilização pode depender desta eleição”, Musk disse à multidão entusiasmada. “Acho que isso poderia decidir todo o destino da Europa, talvez até o destino do mundo.”

O empresário disse estar convencido de que as pessoas na Alemanha querem “algo diferente” do que tiveram na última década. Votar na AfD era a única forma de provocar a mudança tão desejada, disse ele, instando os apoiantes do partido a fazerem tudo o que pudessem para convencer os seus “amigos e familiares” junte-se a eles, uma pessoa de cada vez.

Musk também elogiou as políticas propostas pela AfD como “senso comum” e comparou-os com a abordagem defendida pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O empresário emergiu como um conselheiro próximo de Trump durante sua campanha eleitoral no ano passado. “Você tem meu total apoio” ele disse no comício, acrescentando que a AfD está tentando vencer “Governo fora do caminho do povo” e dar “as pessoas recuperam a liberdade pessoal” e protegê-los de “perigos”.

O partido de direita é conhecido há muito tempo pela sua dura retórica anti-imigrante e muitos meios de comunicação alemães chamam-no de extrema-direita. Até recentemente, todos os outros grandes partidos políticos alemães recusavam-se a cooperar com a AfD. Friedrich Merz, chefe da conservadora União Democrata Cristã (CDU), no entanto, disse recentemente que estaria disposto a aceitar o apoio da AfD às propostas do seu partido sobre a política de imigração, mesmo que fosse o único outro grupo político a apoiá-las.













Musk tem apoiado ativamente a AfD nos últimos meses. Em Dezembro, ele considerou-o o único partido capaz de “Salvar a Alemanha” e elogiou sua posição anti-imigração ao chamar o chanceler alemão Olaf Scholz de “tolo incompetente.”

No início de janeiro, o empresário também organizou uma transmissão ao vivo com Weidel em sua plataforma de mídia social X, reiterando que “Só a AfD pode salvar a Alemanha.” A transmissão em directo foi acompanhada de perto por cerca de 150 funcionários e especialistas técnicos da UE porque suspeitavam em Bruxelas que poderia dar ao partido de direita “vantagem injusta” antes da votação de 23 de fevereiro.

As atividades de Musk causaram desconforto em Berlim. Scholz acusou anteriormente o CEO da SpaceX e da Tesla de buscar atenção na Internet e pediu às pessoas que não o fizessem. “alimente o troll.” Mais tarde ele chamou de ia “ameaça” democracia e afirmou que embora as pessoas na Alemanha e na Europa gozem de liberdade de expressão, esta não pode ser usada para apoio “posições de extrema direita”.

No sábado, Musk acusou o governo alemão de “supressão muito agressiva da (liberdade de) expressão” e disse sim “verdadeira democracia” impossível sob tais circunstâncias.