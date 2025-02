O futuro para o acesso ao aborto já está aqui

Apesar de muitos declara que proíbem e restringem o abortoO número de abortos nos Estados Unidos aumentou desde que a Suprema Corte revogou o direito constitucional de aborto em Dobbs v. Organização de Saúde da Mulher de Jackson.

Em 2020 – um ano antes do Texas se tornar o Primeiro estado para proibir o aborto – O número de abortos nos Estados Unidos foi 930.160. Em 2023, havia 1.026.700 Abortos nos Estados Unidos: um aumento de cerca de 100.000, ou 11 %. Como entendemos esse aumento?

Pílulas de aborto são usadas aproximadamente dois terços de todos os abortos hoje. O aborto da Telesalud, onde os prestadores de cuidados médicos consultam pacientes on -line e pílulas de correio, foram permitidas pela primeira vez pela Food and Drug Administration (FDA) em 2020 e agora é composto por 20 % de abortos no país.

Enquanto o aborto custa no clínico $ 568 Em média, o aborto do Telesalud está disponível por muito menos. As clínicas de aborto virtual oferecem abortos de teleses, com pílulas aprovadas pelo FDA para pessoas de qualquer idade nos 50 estados, incluindo estados que proíbem fornecedores de assistência médica dentro de suas fronteiras para oferecer aborto. Os preços variam de US $ 150 a US $ 95.

E os serviços internacionais de telesalud provavelmente se tornarão uma grande fonte de suprimento se o Ato de comunicação É mal aplicado nos EUA.

Fora do sistema médico, os ativistas da base foram pioneiros de novas maneiras para o acesso ao aborto, criando sistemas de entrega alternativos robustos. Isso inclui redes comunitárias que compartilham pílulas de aborto gratuitamente em estados que proíbem o aborto. Também inclui sites que vendem pílulas de maneira muito econômica. Depois que o DOBBS, à medida que a demanda aumentava, os preços desmoronaram nesses sites, que agora vendem pílulas de aborto genéricas por apenas US $ 39 com entrega de três a seis dias. As estimativas são que esses sistemas de entrega alternativos compareceram Mais de 70.000 mulheres Nos dois anos após a flexão.

Pílulas de aborto são Medicamente muito seguro. Embora nenhum estado até agora penalize explicitamente o uso deste medicamento, há algum risco legal em lugares com promotores anti -aborto.

Essas inovações e serviços tecnológicos interromperam as maneiras típicas pelas quais grupos anti -aborto tentaram bloquear o acesso ao aborto, mesmo por regular clínicas de tijolo e argamassa fora da existência, cercá -los com multidões ameaçadoras E até aterrorizando -os com atentados, causaram incêndios, assaltos e assassinatos. Os serviços da Telesalud permitiram que as pessoas acessem o aborto em particular, conveniente e acessível, sem ter que tirar um tempo fora do trabalho, encontrar cuidados infantis, viajar longas distâncias e ameaçar as linhas de protesto de maneira cruzada.

Os defensores também apresentaram outras estratégias, incluindo Obtenha pílulas de aborto com antecedência para precisar deles e Pílulas de época perdidas(isto é, pílulas de aborto usadas sem fazer um teste de gravidez primeiro), que investigação Ele mostrou que tem benefícios psicológicos para mulheres que sentem estigma em torno do aborto. Estado de Washington agora Permite que os farmacêuticos prescrevam medicamentos sobre o aborto, e outros estados estão considerando esta opção.

Investigação Acabei de publicar no New England Journal of Medicine mostra que uma dose dupla de contracepção de emergência prescrita Ela (O acetato ulipristal), tomado com misoprostol, pode ser eficaz para o aborto quando tomado de acordo com as indicações. De fato, o único uso de misoprostol, que causa contrações uterinas que podem expulsar os produtos da concepção, demonstraram ter eficácia das taxas de eficiência entre 82 e 100 % Em uma revisão sistêmica do misoprostol sozinho. E os pesquisadores também estão estudando a viabilidade das pílulas de aborto de venda livre.

Sabemos que proibir o aborto não para de aborto. De fato, nações que proíbem o aborto têm taxas de aborto semelhantes para as nações que permitem. Nos Estados Unidos até agora, as inovações de benefício tecnológico e de serviços permaneceram à frente da maré das leis de aborto durante a última década.

Não importa o que o governo Trump faz, os serviços internacionais da Telesalud, os sites que vendem pílulas e redes comunitárias preencherão as lacunas deixadas pelas leis desleais que tentam bloquear o acesso ao aborto.

Carrie N. Baker, JD, Ph.D., é professora de Estudos Americanos da Baumana e presidente do programa para o estudo de mulheres, gênero e sexualidade no Smith College em Northampton, Massachusetts. Ela é a autora de “”Pílulas de aborto: história e política dos Estados Unidos “(Amherst College Press, 2024).

Fonte