O gabinete de Kerala analisa o salário dos membros do PSC

O gabinete de Kerala revisou quarta -feira o salário e os benefícios dos membros da Comissão de Serviço Público de Kerala (PSC).

A partir de agora, o Presidente da PSC atrairá o salário e aproveitará as vantagens dos juízes distritais na escala do Super Time. O gabinete elevou a compensação e os benefícios dos membros do PSC para os juízes do distrito de seleção.

O gabinete também decidiu revisar o salário dos policiais presididos pelos tribunais industriais aos funcionários de oficiais judiciais subordinados.