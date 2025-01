O gabinete estadual aprova ₹ 12.150 milhões de rúpias do município integrado de Bengaluru em Ramanagara

O Gabinete do Estado aprovou uma proposta da Autoridade de Desenvolvimento da região metropolitana de Bengaluru (BMRDA) para estabelecer o município integrado do Grande Bengaluru no distrito de Ramanagara, na quinta -feira.

O município integrado nos taluks de Ramanagara e Harohalli será projetado para serem auto -suficientes, ecológicos e alinhados com o conceito de jogo de trabalho. O município integrará espaços residenciais, econômicos e recreativos, com o objetivo de um modelo de desenvolvimento sustentável e equilibrado.

De acordo com o relatório apresentado ao governo, a Autoridade de Desenvolvimento do Grande Bengaluru (GBDA) supervisionará a aquisição de terras e o desenvolvimento do município sob a lei das autoridades de desenvolvimento urbano de Karnataka, 1987.

O projeto cobrirá 8.943 acres em 10 aldeias, com a terra inicial já adquirida pelo Conselho de Desenvolvimento de Áreas Industriais de Karnataka (KIADB). O custo total estimado do projeto é fixado em ₹ 12.150 milhões de rúpias.

O município se conectará às principais rotas de transporte, incluindo a Rodovia Nacional Bengaluru-Mysuru (NH-275), a Rodovia Bengaluru-Dindigul (NH-209) e a boa estrada. Os planos também incluem conectividade metropolitana através da Mysuru Road e Kanakapura Road, melhorando a acessibilidade. Foi proposta uma estrada NH-275 e NH-209 de 60 metros de largura para tráfego sem problemas.

O setor residencial será desenvolvido primeiro, com proprietários de terras compensadas por meio de parcelas. Os esforços para preservar as tradições locais e integrar os assentamentos das aldeias garantirão a inclusão econômica e social, diz o relatório.

O relatório acrescenta que a localização estratégica do município perto das propriedades industriais de Harohalli e Bidadi o posiciona como um centro de atividades econômicas, promovendo a demanda por robusta residencial, saudável, educacional e recreativa A viabilidade do projeto.

Com um cronograma de conclusão projetado de cinco anos, são propostos incentivos financeiros, incluindo isenções fiscais do Timbre, para atrair investidores e proprietários de terras. As aprovações serão alinhadas com os padrões regulatórios, garantindo a implementação sistemática.

Segundo o relatório, não se espera apoio financeiro do orçamento do estado para a implementação do projeto municipal. No entanto, acelerar a realocação de atividades econômicas e residenciais da parte central de Bengaluru para o município e tornar mais atraente para investidores e usuários finais, incentivos financeiros, como descontos nas taxas de impostos e isenções sobre certas taxas de registro relacionadas ao arrendamento / Vendas de venda / venda de arrendamento.

Para aqueles que fornecem terras para o município, espera -se que conceda uma isenção sobre o imposto de Timbre para o registro de parcelas pela primeira vez, como foi feito para o design do Dr. Shivaram Karanth, desenvolvido pela Autoridade de Desenvolvimento de Bangalore e outras isenções sobre O registro e o selo, as taxas de imposto serão prescritas pelo governo.