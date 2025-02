O garoto brutalista de Pearce a estrelar o thriller erótico borrado

O Oscar nomeou Guy Pearce Ele se juntou ao elenco de BorradoUm próximo thriller erótico escrito e dirigido ao esperar pelo cineasta de Anya Ben Cookson.

O anúncio ocorre após as indicações de Oscar e Bafta de Pearce por seu desempenho no drama épico do A24, o período brutalista. Ele é mais conhecido por seus documentos no thriller de ação, conquistando o prêmio da Academia, o Hurt Locker, o Homem de Ferro da Marvel 3, o Confidencial, Mary Queen of Scots, o Prometheus de Ridley Scot e o thriller psicológico de Christopher Nolan Memento.

Quem mais estrelas fazia fronteira?

Pearce se juntará a Alex Pettyfer em Bullred com María Pedraza e Adewale Akinnooye-Agbaje. O próximo filme é produzido por Dark Dreams Entertainment Pettyfer e James Ireland e Yariv Lerner de Film Forrage. É produzido pelo Pia Patatian de Cloud9 Studios. O filme já concluiu a produção no verão passado no Reino Unido.

Os detalhes do enredo para Blurred ainda não revelaram. No entanto, de acordo com Patatian, o filme, que descreveu como um “thriller inteligente e sexy com um elenco brilhante”, é “contra a agitação e o fluxo do mundo da moda de Nova York”.

“Bullred foi uma viagem incrível, que levou anos de trabalho, criatividade e paixão. Colaborar com um talento tão excepcional, na frente e atrás da câmera, tem sido inspirador. Este filme é um testemunho do poder da narrativa, e mal podemos esperar para finalmente compartilhá -lo com o mundo ”, acrescentou a Irlanda e Pettyfer.

Pettyfer estrelou recentemente no Ministério do Ministério de Guy Ritchie, com papéis principais em Magic Mike, 5 libras de pressão e chefe da estação. Então você pode ver na próxima comédia romântica sob as estrelas, em frente a Toni Collette e Andy García.

Pedraza, por outro lado, é uma atriz espanhola mais conhecida por suas aparições em assaltos e elite, enquanto Akinnooye-Agbaje estrelou um esquadrão suicida, seu material escuro, Trumbo, Thor: The Dark World and the Union.