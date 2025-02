Enrekang, Viva – Não sei o que Satanás possuía um homem com as iniciais NR em Enrekang Regency, South Sulawesi (South Sulawesi). O homem de 41 anos teve seu coração para perseguir sua mãe biológica até a morte.

O chefe da polícia de Enrekang, Akbp Dedi Surya Dharma, disse que o assassinato foi realizado por autores perseguindo sua mãe biológica de 90 anos até a morte. O autor alegou ficar chateado porque ele costumava ser repreendido.

“De acordo com os resultados da investigação e a coleta de declarações de testemunhas, o suposto autor era filho da vítima com as iniciais no primeiro.



Ele explicou que o incidente foi revelado depois que uma das vítimas ou irmãos das iniciais da OMS relatou à polícia. A partir do relatório, verificou -se que o assassinato foi realizado pelos autores na quarta -feira, 29 de janeiro, por volta das 23:00 WITA em sua residência em Griya Mata Dewa Housing, Village Village, Distrito de Enrekang.

“O incidente foi revelado quando o jornalista com as iniciais WH, o irmão dos autores ou outros filhos das vítimas, descobriram que sua mãe havia morrido e relatou o incidente”, disse ele.

Dedi disse que a vítima foi encontrada sem vida depois que as vítimas das iniciais das iniciais bateu na porta de sua casa, mas não houve resposta. Lá, Wh estava desconfiado e tentou entrar atrás de sua casa pela porta da cozinha.

“Então, a testemunha do Whe tentou bater na porta da casa várias vezes, mas não houve som ou resposta de dentro de casa. Como não havia resposta de dentro de casa, finalmente o filho da vítima teve as iniciais em as costas.

Depois de entrar com sucesso em sua casa, disse Dedi, a criança Wh ficou surpresa ao encontrar sua mãe que estava mentindo e sem vida. O incidente foi imediatamente informado para a polícia regional de Enrekang. A polícia que conduziu uma investigação então prendeu os autores que acabaram sendo o próprio filho da vítima.

“Depois que o filho da vítima com as iniciais WH conseguiu Dedi.

A partir dos resultados da investigação, disse Dedi, o suposto autor que também era filho da vítima com as iniciais de que NR teve o coração de matar sua mãe porque ele era frequentemente repreendido. Então, suspeitas fortes também os autores experimentaram um distúrbio psiquiátrico (ODGJ).

“De acordo com os resultados do interrogatório, o suposto autor admitiu suas ações porque o suspeito dos autores feridos geralmente foi repreendido pela vítima. No entanto, os autores ainda estavam em exame, porque os autores suspeitavam que ele tivesse um histórico de distúrbios psiquiátricos ,” , disse.

Dedi não pôde explicar a cronologia dos autores que mataram sua mãe biológica. Só que Dedi revelou que os autores também haviam matado seu tio por ter sido preso no centro de detenção e depois se referiu ao hospital psiquiátrico em Dadi Makassar.

“Os autores fizeram o mesmo criminoso e detenção no centro de detenção e se referiram ao Hospital Makassar Dadi, porque possui uma história da doença de HDGJ com base no histórico médico do Hospital Dadi Makassar”, disse Dedi.

Até agora, Dedi admitiu que ainda estava explorando o caso ao se referir aos autores do hospital Makassar Dadi, para que sua psiquiatria fosse novamente examinada.

“Sim, os autores são examinados novamente (no Hospital Dadi Makassar), é claro que ainda está na fase de pesquisa”, explicou.

