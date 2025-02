O gás de 3 kg explodiu, 1 casa alugada em South Tagerang foi danificada

Tangerang, vivo – Alugou um localizado em Jalan Akasia, Pamulang Timur Village, Distrito de Pamulang, cidade de Tangerang, South Tangerang, foi danificado por uma explosão de um cilindro de GLP de 3 kg.

O chefe de relações públicas da polícia de Metro Jaya, disse que o principal comissário Ay Ary começou quando os ocupantes da mulher alugada com as iniciais do IFP ouviram o som de uma explosão de sua casa alugada. Depois que foi registrado, sua casa foi encontrada danificada em várias partes.

“O incidente na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025, a testemunha e o morador estavam fora de casa e ouviram uma forte explosão. Quando o cheque, a casa alugada foi danificada, com detalhes da porta livre da parede e também O teto quebrado “, disse ele quando confirmado no sábado, sábado, 8 de fevereiro de 2025.

No caso, os residentes relatam o lado do acasalamento de incêndio, conhecido como resultado da explosão do tubo de gás de 3 libras.

“O dano é um vazamento de cilindro a gás”, disse ele.

Nesse incidente, o proprietário sofreu uma perda de material devido a danos à casa, e certamente não houve vítimas ou ferimentos.

“Apenas perdas materiais, não há baixas”, disse ele.

