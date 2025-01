O GCC agilizará a eliminação de resíduos de construção nas 15 zonas

A Greater Chennai Corporation (GCC) começará a coletar e transportar resíduos de construção e demolição em todas as 15 zonas a partir de 17 de janeiro de 2025. Espera-se que o sistema seja otimizado dentro de 4 a 6 semanas, disse o comissário J. Kumaragurubaran em um tweet na quarta-feira. .

Entre 7 e 13 de Janeiro deste ano, 5.323 toneladas métricas de detritos de construção foram removidas da fronteira do CCG durante uma campanha de limpeza intensiva. A iniciativa, lançada pelo prefeito R. Priya, incluiu esforços em sete zonas utilizando 59 veículos e máquinas.

Para garantir a eficiência, foram estabelecidos pontos de despejo designados em todas as áreas para evitar o descarte ilegal, de acordo com um comunicado de imprensa. Os resíduos destas áreas serão recolhidos e transportados para as instalações de Perungudi e Kodungaiyur. O plano abrangente do GCC visa melhorar a infraestrutura de gestão de resíduos em toda a cidade dentro do prazo especificado, de acordo com o comunicado.