O Gem Hospital lança uma iniciativa de um mês para pacientes diagnosticados por câncer

O Gem Hospital lançou ‘Gem Oncoshield’, uma iniciativa de um mês em fevereiro para melhorar o acesso ao atendimento ao câncer para pacientes em todo o país.

De acordo com um comunicado à imprensa, a iniciativa estenderá o apoio a pacientes diagnosticados por câncer e suas famílias, oferecendo serviços especializados que incluem segundas opiniões gratuitas e tratamentos cirúrgicos avançados. Possui serviços destinados a melhorar o diagnóstico precoce, tratamento e cuidados a longo prazo para pacientes com câncer, especialmente aqueles com câncer abdominal e gastrointestinal.

De acordo com a iniciativa, todos os pacientes diagnosticados com câncer abdominal receberão uma segunda opinião gratuita de especialistas especialistas em órgãos com base em órgãos para ajudá -los a tomar decisões informadas sobre suas opções de tratamento. Pacientes com a estação de saída podem enviar seus relatórios médicos e obter informações sobre o diagnóstico de câncer e as opções de tratamento por meio de uma articulação de tumor multidisciplinar virtual. Uma detecção para parentes de pacientes diagnosticados com câncer gastrointestinal será realizado. Ele se concentrará na identificação de possíveis riscos genéticos e oferecerá opções de intervenção precoce para famílias com maior risco, de acordo com o comunicado.