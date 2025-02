O general aposentado diz que os tiros do Pentágono de Trump ‘extremamente desestabilizadores’

O general aposentado George Casey disse no domingo que as recentes demissões do Pentágono do presidente Trump são “extremamente desestabilizadores” para os militares.

“Isso é extremamente desestabilizador, em um momento que está acontecendo no país e muito no exterior”, disse Casey a Martha Raddatz de ABC News Em “Esta semana”.

“Quando você elimina tantos líderes superiores, especialmente sem justificar … (e) dar a devida causa, crie grande incerteza nas fileiras. E simplesmente não é bom para os militares em um momento muito difícil ”, acrescentou Casey.

O general da Força Aérea, CQ Brown Jr., presidente da equipe geral conjunta, foi demitida na sexta -feira, juntamente com outros cinco funcionários de alta defesa e os principais advogados militares.

A medida causou raiva e alarme dos democratas e ex -líderes de segurança nacional, que aconselharam que marcaram uma polarização arriscada dos militares durante um período de grandes distúrbios geopolíticos.

“A busca de Donald Trump é colocar em risco nossos militares”, disse Jack Reed (Dr.I.), membro de classificação do Comitê de Serviços Armados do Senado, em um artigo de opinião Para o Washington Post.

“As implicações para nossa segurança nacional não podem ser exageradas. Uma mensagem clara está sendo enviada aos líderes militares: a incapacidade de demonstrar lealdade pessoal e política a Trump pode resultar em uma remuneração, mesmo após décadas de serviço honrado ”, disse Reed.

O Secretário de Defesa, Pete Hegesh, defendeu a expulsão de oficiais militares no domingo

“Há um controle civil das forças armadas. Nada sobre isso não é precedentes “, disse Hegseth em” Fox News Sunday.

“O presidente merece escolher sua principal equipe de segurança nacional e conselhos militares. Existem muitos presidentes que fizeram mudanças, de FDR para Eisenhower, HW Bush e Barack Obama ”, acrescentou.

“Isso reflete que o presidente deseja que as pessoas certas ao seu redor executem a abordagem de segurança nacional que queremos adotar”.

Na aparência de Casey em “Esta semana”, o general aposentado disse que a medida para demitir oficiais militares “deve ser melhor explicada”.

“Deve ser melhor explicado. E, e, novamente, honestamente, não acho que fosse necessário porque, se eles querem mudar a gerência, eles podem mudar as políticas e não as pessoas ”, continuou Casey.

A colina se comunicou com o Departamento de Defesa e a Casa Branca para comentar.

