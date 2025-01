O gerente do banco Seithur condenou uma indenização de Rs 25.000 a uma família por não devolver os documentos prometidos após o pagamento do empréstimo.

O Fórum de Reparação de Disputas de Consumidor do Distrito de Virudhunagar instruiu Seithur, diretor do Union Bank of India, a pagar uma indenização de Rs 25.000 a um cliente e seus dois filhos por não devolverem os documentos originais prometidos, mesmo após o reembolso do empréstimo.

O presidente do Fórum, SJ Chakkravarthi, e seu membro M. Muthulakhsmi, em seu despacho datado de 9 de janeiro, emitiram uma sentença ex parte e a bancada não apresentou qualquer resposta.

Os queixosos, T. Sivasubramanian de Inamnachiyarkoil e a sua filha V. Padmadevi e o filho S. Darasathapandian, apresentaram queixa de que o gerente do banco não devolveu os documentos depositados no banco dados como garantia. A esposa do Sr. Sivasubramanian tomou um empréstimo e liquidou-o em 5 de setembro de 2024. Ela obteve um certificado de liquidação do banco. Porém, após sua morte, o marido e os filhos apresentaram certidão de herdeiro legal e solicitaram a devolução dos documentos.

O fórum observou que o banco estava errado e ordenou que o gerente pagasse aos reclamantes Rs 25.000 por sua agonia mental e Rs 10.000 como honorários advocatícios.