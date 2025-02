O Gerente Geral da Ferrovia no Costa East realiza uma inspeção de segurança abrangente da seção Rayagada-Viziananaram

O gerente geral da ferrovia da costa leste, Parmeshwar Funkwal, juntamente com os gerentes ferroviários da divisão, Bunoj Kumar Sahoo (Waltair) e Amitabh Singhal (Rayagada), e os principais chefes de departamentos e altos funcionários da sede zonal e ambas as divisões, ambas as divisões, Eles realizaram uma inspeção de segurança abrangente da seção Rayagada-Viziananaram na segunda-feira (17 de fevereiro).

A abordagem de inspeção foi avaliar os padrões de segurança, confortos e melhorias de infraestrutura na estação Rayagada.

O Sr. Funkwal visitou o bairro Rayagada Railway, onde eles interagiram com os moradores para entender suas necessidades e avaliar os confortos disponíveis. Eles também revisaram o parque recentemente desenvolvido na colônia, apreciando os esforços dos departamentos de engenharia civil, eletricidade e meio ambiente e gestão da saúde.

A inspeção continuou com uma avaliação em profundidade de várias instalações críticas, que incluem áreas de circulação, salas de aposentadoria, lobby da tripulação, cabine RRI, sala de retransmissão, salas de espera, pátios de alimentos, reservas e pacotes, sala de corrida, depósito de tração, depósito de tração, Acidentes de acidentes e caminhões de equipamentos médicos, depósito de carros, subestação de tração e melhorias gerais na estação Rayagada.

O gerente geral interagiu com a equipe para avaliar sua competência, práticas e preocupações de manutenção, garantindo que os protocolos de segurança fossem seguidos e explorassem oportunidades para melhorar o conforto dos passageiros e da infraestrutura.

Durante a inspeção, o Sr. Funkwal inaugurou a Câmara Médica de Emergência, garantindo a disponibilidade de paramédicos e um médico paramédico e um médico das 8h às 17h, para fornecer tratamento de emergência para todos os passageiros de boa fé. Ele também abriu o escritório temporário do gerente ferroviário da divisão da Divisão Rayagada. Ele revisou as atividades de desenvolvimento da estação com os funcionários.

Mais tarde, um teste de velocidade foi realizado de Jimidipeta a Parvathypuram. Ao chegar a Parvathypuram, o gerente geral, acompanhado por DRM S e POTDS, revisou as atividades de desenvolvimento da estação, incluindo salas de espera, escritórios ferroviários, salas de aposentadoria e sala de revezamento. Mais tarde, ele inspecionou a colônia ferroviária. Ele realizou uma inspeção de segurança na estação Plvathypuram, avaliando as habilidades de segurança, o uso adequado de equipamentos de segurança e o desempenho geral do trabalho dos gangizadores.

Parvathypuram MLA Bonela Vijayachandra se reuniu com o gerente geral e apresentou um memorando que busca várias atividades de desenvolvimento e paradas adicionais de trens. O Sr. Parmeshwar Funkwal também inspecionou a curva No.168 entre Sitanagaram e Bobbili. Ele recebeu representações de associações e representantes locais de passageiros, ouvindo pacientemente suas preocupações.