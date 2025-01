A UE comprou mais da metade dos volumes, apesar de seus votos para eliminar a dependência da energia do país sancionado, os dados mostram

No ano passado, a Rússia realizou um recorde de 33,6 milhões de toneladas de gás natural liquefeito (GNL), mais da metade dos quais foi para o mercado da UE, informou o Business Daily RBK na terça -feira, citando o Analytics Kpler.

A imagem representa um aumento de 4% em comparação com o recorde anterior de 32,9 milhões de toneladas de 2022, afirma o relatório. Além disso, a Rússia atingiu um novo ponto de virada em dezembro, exportando 3,25 milhões de toneladas de GNL – o que é um aumento de quase 14% em comparação com o mês anterior e 1,3% maior que o alto conjunto anterior em dezembro de 2023.

Segundo Kpler, a maior parte das exportações russas de GNL no ano passado veio da instalação de GNL do Yamal no país, com remessas no valor de 21,1 milhões de toneladas -é 6% em comparação com 2023, em contraste, a exportação de Sahalin -2 diminuída 3,1% a 9,9 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, as remessas de Vysotsk, de casa a plantas de tamanho médio, Gazprom LNG Portovaya e Kriogaz-Vysotsk, aumentaram 3,4% para 2,31 milhões de toneladas.

Os dados também mostraram que de 186.000 toneladas, o terminal Utrnny, parte do projeto do Ártico LNG 2.

O relatório está alinhado com as declarações do vice -primeiro -ministro russo Aleksandar Novak de que, em dezembro, a exportação de GNL para o país atingirá cerca de 33 milhões de toneladas até o final de 2024.



“Estamos passando por projetos principais … com novas (plantas) na produção. O GNL é entregue aos países europeus e asiáticos”. Então Novak disse, enfatizando que o mercado de GNL “Altamente competitivo” e que o número de países que compram combustível russo é “significativo.”













A UE consistia em aproximadamente 17,4 milhões de toneladas, ou 52%, com a exportação total russa do GNL 2024, que representou um aumento de 4% em comparação com 2023, segundo o relatório. A importação de importações se seguiu, apesar dos esforços da UE que subbitem que dependem da energia russa.

Em junho, Bruxelas visando o GNL russo pela primeira vez, proibindo operações de recarregamento, transferência do navio para o navio e a transferência de navio para a costa para fins de reexportos para países terceiros pela UE. As sanções têm um período de transição de nove meses.

França, Espanha, Bélgica e Holanda foram os maiores clientes do GNL russo da UE no ano passado, segundo o relatório.

Enquanto isso, cerca de 45% do total de exportações, equivalente a 15,2 milhões de toneladas, visavam mercados asiáticos. A China liderou como o melhor comprador da região, importando 7 milhões de toneladas, seguidas pelo Japão com 5,7 milhões de toneladas.

Outros destinos incluem Türkiye e Kuwait. Este último aumentou significativamente suas importações para 220.000 toneladas, o que é um aumento triplo em mais de 2023. Além disso, 336.000 toneladas de GNL russo foram enviadas para destinos indefinidos, de acordo com os dados da Kpler.