O golpe de fundo de RSE lança uma sombra sobre a Comissão Judicial de Munambam

A lista do ex -juiz do Tribunal Superior de Kerala, CN Ramachandran Nair, a Comissão Judicial de Munambam, acusada do Fundo de RSE de vários rores, jogou uma sombra no painel.

A polícia de Porcenthalmanna apresentou um primeiro relatório de informação (FIR) no domingo, nomeando -o como o terceiro réu. Kn Ananda Kumar, presidente da Confederação Nacional da ONG, e Ananthu Krishnan, secretário de Estado da Confederação, são o outro réu. A queixa contra o trio é que eles traíram os membros de uma organização, o KSS Angadippuram, por uma soma de ₹ 34 lakh.

O governo do estado havia nomeado o Sr. Nair como a Comissão Judicial em novembro do ano passado para encontrar uma “solução permanente” para a disputa de terras controversas após o conflito entre os moradores de Munmbam, que, apoiados por certas organizações da Igreja, eles exigiram a restauração dos direitos de renda. De suas participações, e o conselho de Kerala Waqf, que alegou que a terra de Waqf era ilegalmente alienada na área, tornou -se uma questão social e religiosa entre duas comunidades.

O Waqf Samrakshana Samithi, que desafiou a nomeação de Nair perante o Tribunal Superior de Kerala, endureceu sua posição contra ele após as acusações de sua participação no golpe. A organização instou o governo do estado a cancelar sua nomeação após os desenvolvimentos.

“É injusto que uma pessoa que tenha sido nomeada acusada no golpe de várias etapas para continuar como o painel judicial que analisa a questão da terra de Munambam. Scam supostamente implica dinheiro público. Portanto, o governo pedirá que você demitisse ”, disse Ta Mujerab Rahman, convocando o samithi.

No entanto, Kerala Waqf Samrakshana Vedi, que também desafiou a nomeação de Nair perante o tribunal, se distanciou da última controvérsia.

A propósito, o Sr. Nair suspendeu a operação da Comissão Judicial duas semanas atrás, depois que sua nomeação foi contestada perante o Tribunal Superior.

Em resposta aos desenvolvimentos, Nair disse que os registrados assinados no caso não teriam influência em sua continuação da Comissão Judicial.

“O registro do caso de forma alguma afetará a operação da Comissão, que suspendeu sua operação após a nomeação do Tribunal Superior. O destino da comissão dependerá do resultado do caso, que o Tribunal Superior de Kerala considerará ainda esta semana ”, afirmou.

Nair disse que cortou sua associação com a organização e renunciou ao cargo de consultor no ano passado. Ele disse que a polícia ainda não o havia entrado em contato com o caso. Nair disse que decidiria sobre o futuro curso de ação em relação à FIR depois que a polícia fez seu próximo movimento no caso.