O Google elimina o desenvolvimento de armas, as promessas de vigilância da política de ética da IA

O Google atualizou suas políticas éticas sobre inteligência artificial, eliminando uma promessa de não usar a tecnologia de IA para o desenvolvimento e vigilância de armas.

De acordo com uma versão discutida dos princípios do Google Visto na máquina de waybackA seção intitulada “Aplicativos que não procuraremos” anteriormente incluídos em armas e outras tecnologias destinadas a ferir as pessoas, juntamente com tecnologias que “coletam ou usam informações para vigilância”.

Até terça -feira, a seção não apareceu mais em Página de princípios do Google.

Em uma postagem no blog na terça -feira, o chefe do Google da IA, Demis Hassabis e o vice -presidente sênior de tecnologia e a sociedade James, Bykakaxplapeio a experiência e a pesquisa da empresa ao longo dos anos, juntamente com a orientação de outras empresas da IA ​​”, nossa compreensão de O potencial e os riscos da IA ​​e os riscos da IA ​​se aprofundaram “

“Desde que publicamos nossos princípios de IA em 2018, a tecnologia rapidamente evoluiu”, escreveu Manyika e Hassabis, acrescentando: “Ele se mudou de um tópico de pesquisa de nicho no laboratório para uma tecnologia que está se tornando tão generalizada quanto os telefones celulares e a Internet em si;

O Google disse na publicação do blog que continuará “permanecendo consistente com os princípios amplamente aceitos do direito internacional e dos direitos humanos” e avaliar se os benefícios “excedem substancialmente os riscos em potencial”.

A nova linguagem política também se comprometeu com a identidade e atende aos riscos da IA ​​por meio de pesquisa, opinião de especialistas e “equipe vermelha”, durante a qual uma empresa prova sua eficácia de segurança cibernética ao fazer um ataque simulado.

A carreira da carreira aumentou entre empresas nacionais e internacionais nos últimos anos, à medida que o Google e outras empresas líderes de tecnologia aumentam seus investimentos em tecnologia emergente.

À medida que Washington adota cada vez mais o uso da IA, alguns formuladores de políticas expressaram preocupação de que a tecnologia possa ser usada para danificar quando estiver nas mãos de maus atores.

O governo federal ainda está tentando tirar proveito dos benefícios de seu uso, mesmo no exército.

O Departamento de Defesa anunciou no final do ano passado que um novo escritório se concentrou em acelerar e adotar a tecnologia de IA, de modo que os militares implavam armas autônomas em um futuro próximo.

