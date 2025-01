O Google Maps segue Trump na baía mexicana

Os usuários verão um novo nome após um banco de dados federal de mapear as atualizações de dados, disse o gigante tecnológico

O Google Maps será renomeado para o Golfo do México no Golfo dos EUA depois que um novo nome for atualizado nos nomes geográficos do governo dos EUA, anunciou a empresa na segunda -feira.

O Google Maps também retornará o nome do Pico do Alasca Denali, a montanha mais alta da América do Norte, em seu nome do Mount McKinley antes de 2015.

“Recebemos algumas perguntas sobre nomeação no Google Maps. Temos uma prática longa de aplicar uma mudança de nome quando eles foram atualizados em fontes oficiais do governo”, “” O Google disse no X.

A atualização será visível como o Golfo da América para os Estados Unidos, enquanto o nome da Baía do México permanecerá no México.

“Quando os nomes oficiais diferem entre os países, os usuários de ingressos veem seu nome local oficial. Todos no resto do mundo vêem os dois nomes”. O Google disse em X, descrevendo -o como uma prática de longa data.













A mudança ocorre depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou na semana passada um comando executivo que aprovou a renomeação focada na honra “Tamanho americano”. O Departamento de Interior americano confirmou as mudanças na sexta -feira e disse que estava trabalhando para atualizar o sistema de informações geográficas de nomes.

“Como instruído pelo presidente, o Golfo do México agora será oficialmente conhecido como a Baía dos EUA, e o pico mais alto da América do Norte será mais uma vez chamado de nome Mount McKinley”. O departamento de assuntos internos informou em comunicado.

A Montanha do Alasca retornará um nome realizado de 1917 a 2015, antes do então o presidente dos EUA Barack Obama renovar seu nome original. ‘McKinley’ leva o nome do 25º presidente dos EUA, William McKinley, que levou o estado à vitória na guerra hispano-americana em 1898.

Leia mais:

Musk propõe renomear o canal inglês

O Golfo do México, o quadro oceânico associado ao Mar do Caribe e ao Oceano Atlântico, se estende ao longo da costa leste do México, a costa sudeste dos EUA -Oeste da borda de Cuba. O nome do Golfo do México foi usado por pesquisadores e criadores europeus por mais de 400 anos.

No início deste mês, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum sugeriu a renomeação da América do Norte, incluindo os EUA, como ‘América mexicana’, referindo -se ao nome histórico apresentado na pasta inicial da região.

Depois que Trump ordenou a mudança do mapa na semana passada, o bilionário tecnológico e o aliado político Elon Musk ficaram, sugerindo brincando que os Estados Unidos também renomearam o canal inglês para o ‘George Washington Channel’ em homenagem ao primeiro presidente dos EUA.