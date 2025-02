O Google remove o negócio de armas ai

Em uma reversão de políticas anteriores, uma gigante tecnológica agora permitirá que a tecnologia seja usada para desenvolver armas e ferramentas de supervisão

O Google revisou significativamente seus princípios de inteligência artificial, eliminando as limitações anteriores do uso da tecnologia para o desenvolvimento de armas e ferramentas de supervisão. Atualização, anunciada na terça -feira, altera a posição da empresa anterior de acordo com aplicativos que podem causar “Dano geral”.

Em 2018, o Google estabeleceu um conjunto de princípios de IA em resposta às críticas por seu envolvimento nos esforços militares, como o projeto do Ministério da Defesa dos EUA, que incluiu o uso da IA ​​para processar dados e identificar metas para operações de combate. As diretrizes originais declararam explicitamente que o Google não projetará ou implementará a IA para uso em armas ou tecnologias que causam ou aliviarão diretamente os ferimentos das pessoas ou a supervisão que viola os padrões aceitos internacionalmente.

A versão mais recente do Princípio do Google AI, no entanto, purificou esse ponto. Em vez disso, o diretor do Google DeepMind, DeepMind Demis Hassabis, e o Diretor Executivo de Tecnologia e Sociedade mais antiga James Manyika lançou uma nova lista de gigantes da tecnologia “Inquilinos básicos” Quanto ao uso de IA. Eles incluem foco na inovação, cooperação e afirmação que “A democracia deve levar ao desenvolvimento da IA, guiada por valores fundamentais, como liberdade, igualdade e respeito pelos direitos humanos”.

Margaret Mitchell, que anteriormente liderou a equipe de IA ética do Google, disse à Bloomberg que a remoção da cláusula de ‘dano’ pode sugerir que a empresa trabalhará agora em “Direcionar tecnologia que pode matar pessoas”.













De acordo com o Washington Post, a gigante tecnológica colaborou com o exército israelense desde as primeiras semanas da Guerra de Gaza, competindo com a Amazon para fornecer serviços de inteligência artificial. Logo após o ataque do Hamas em outubro de 2023 em Israel, o Departamento de Rádio em nuvem do Google para permitir que as forças de defesa israelense abordagens da ferramenta AA, apesar das reivindicações públicas sobre a restrição de interferência com o Ministério do Governo Civil, relataram o trabalho no mês passado, citando Documentos internos da empresa.

A reviravolta do Google de sua política ocorre devido à constante preocupação com os perigos que a IA representou à humanidade. Geoffrey Hinton, uma figura pioneira na IA e o destinatário do Prêmio Nobel de 2024 em física, alertou no final do ano passado que a tecnologia pode levar à extinção humana nas próximas três décadas, que é a probabilidade de até 20%.

Hinton alertou que os sistemas de IA podem superar a inteligência humana, evitar o controle humano e potencialmente infligir danos catastróficos à humanidade. Ele pediu fundos significativos alocados a segurança da IA ​​e o uso ético da tecnologia e a desenvolver medidas proativas.