A investigação local descobriu um viés “definitivo” no algoritmo de mecanismo de pesquisa, que é a ausência de agências de notícias no país

O Google deve pagar a casa de mídia da África do Sul entre R300 e 500 milhões por ano por 3-5 anos para se livrar da receita perdida e do desequilíbrio em valor comum. Essas foram as conclusões de um relatório temporário sobre o mercado das plataformas de mídia e digital da Comissão da Comissão (MDPMI), anunciado na segunda -feira.

O relatório convidou uma ação contra mecanismos de pesquisa como o Google e os sites de mídia social como a Meta. A Comissão criou e capacitou o MDPMI para estabelecer uma investigação para explorar se existem recursos que podem prevenir e prevenir a concorrência no cenário da mídia sul -africana.

Paula Fray, membro do painel da comissão, explicou mecanismos de busca como o Google desempenham um papel importante em ajudar e ferir organizações de mídia sul -africana. Ela explicou que o Google recebe entre R800 e R900 milhões de notícias sul -africanas. O mecanismo de busca, no entanto, destrói em torno do R160 a R200 milhões de valores potenciais para a mídia sul -africana.

“Nossa estimativa é que o desequilíbrio na parte do valor total de cerca de R300 a R500 milhões por ano”. Fray disse.

O estudo também foi descoberto que há algum viés no algoritmo do Google, e essa é a falta de organizações de mídia sul -africana em favor das notícias internacionais.

O MDPMI descobriu que a maioria dos sul -africanos usa as mídias sociais como sua principal fonte de notícias. Verificou -se que o relatório é plataformas como X, Tictok, Meta e YouTube Drive News no país. Fray disse que o alvo e o X foram depositados por postos sul -africanos com relacionamentos e reduziu o tráfego de recomendações.

O relatório também constatou que as notícias sul -africanas estavam com dificuldades para trazer pontos de vista no YouTube.

O relatório também constatou que as notícias sul -africanas estavam com dificuldades para trazer pontos de vista no YouTube.

James Hodge, presidente do MDPMI, disse que a África do Sul deve impor 5 a 10% de imposição digital ou tarifa às mídias sociais e às empresas de IA para compensar a mídia por sua perda de receita. Ele disse que os mecanismos de busca também devem restaurar o tráfego de recomendação.









O Google precisa ajustar os algoritmos de pesquisa para apoiar a mídia e reduzir o viés em relação a plataformas estrangeiras, explicou Hodge. Esses mecanismos de pesquisa também precisam ajudar no apoio. Ele disse que, por exemplo, o Google deve compartilhar dados anônimos do usuário e fornecer uma ajuda de SEO.

Em termos de remuneração direta, Hodge disse que o Google deve pagar por mídia entre R300 e 500 milhões por ano, durante 3-5 anos, para se livrar da receita perdida e do desequilíbrio em valor comum.

Ele também acrescentou que a meta deve interromper as notícias unânimes no Facebook para restaurar referências ao meio com um clímax com pelo menos 100% aumentando o tráfego da recomendação. É importante que Meta e X também parem unindo notícias sobre jornais de notícias no feed do usuário.

Finalmente, Hodge disse que o YouTube deve melhorar a capacidade da mídia e do emerto, incluindo a SABC, de trazer seu conteúdo em sua plataforma, aumentando a participação de renda de 70% e promovendo ativamente as vendas diretas de valores mais altos pela mídia.

Publicado primeiro IOL