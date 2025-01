O governador da TN critica o governo. Sobre o local escolhido para homenagear Mahatma Gandhi no aniversário da morte

Expressando a desaprovação do governo de Tamil Nadu que organiza eventos em “Um canto de um museu da cidade” para homenagear o pai da nação Mahatma Gandhi, governador RN Ravi na quinta -feira (30 de janeiro de 2025) disse que seus pedidos repetidos ao primeiro ministro MK Stalin para interromper essa prática, ele encontrou “rejeição teimosa”.

Em uma publicação sobre redes sociais, Raj Bhavan citou Ravi dizendo: “Faz sentido fazer eventos comemorativos de Gandhi, seu aniversário de aniversário e martírio, em um canto de um museu da cidade? Meus pedidos repetidos ao ministro principal, de acordo com o devido respeito pelo pai da nação, e celebram esses eventos adequadamente no Gandhi Mandapam, se reuniu com rejeição teimosa.

Ravi foi citado mais dizendo: “Durante sua vida, Gandhi Ji se opôs fortemente e zombou dos seguidores da ideologia dravidiana. Mas deveria continuar zombado até hoje? (sic) ”

O governador disse que o Mandapam de Gandhi era “um grande monumento” construído em uma terra em expansão adjacente ao Parque Nacional de Guindy pelo então ministro principal K. Kamaraj em 1956.

O primeiro -ministro do Tamil Nadu, Mk Stalin, e os ministros pagam homenagens florais a uma estátua de Mahatma Gandhi no campus do Museu do Governo em Egmore | Crédito da foto: arranjo especial

No início do dia, o governador pagou tributos florais a um retrato e busto de Mahatma Gandhi no Gandhi Mandapam por ocasião de seu aniversário da morte. Stalin e os ministros pagaram impostos florais à estátua de Mahatma Gandhi no campus do Museu do Governo em Egmore.

Stalin também administrou a promessa contra a intocabilidade a ministros, altos funcionários e pessoal da secretaria de Fort St. George em Chennai.