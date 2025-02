O governador de Karnataka assente a ordenança no FMI, faz algumas sugestões

O governador Thaawarch e Gehlot finalmente aprovaram a Portaria de Micro empréstimos Karnataka e o pequeno empréstimo (prevenção de ações coercitivas), 2025, com algumas sugestões sobre o que deve ser incorporado no momento de sua execução.

Após a autorização, a ordenança foi observada na quarta -feira.

Com isso, os obstáculos para decifrar o chicote em instituições de microfinanças (FMI) não registradas e sem uma licença que usam meios coercitivos para recuperar empréstimos concedidos a pessoas pobres foram eliminadas.

‘Um bom passo’

Ao dar seu consentimento, o governador observou: “A ordenança é um bom passo para a regulamentação das ações não regulamentadas/não regulamentadas do FMI e as agências ou organizações de dinheiro e, portanto, protegendo e aliviar os grupos economicamente vulneráveis ​​e indivíduos das dificuldades de inesperado injustificado. taxas e mídia coercitiva de recuperação.

Ao mesmo tempo, ele também disse: “Embora a ordenança tenha as melhores intenções, o impacto legal e social da ordenança deve ser deliberado em detalhes em ambas as casas da legislatura”.

O governador disse que, no momento da ordenança, o governo do estado deve garantir que todos os órgãos legais, regulamentados e regulamentados como bancos (incluindo pequenos bancos financeiros, bancos da área local, bancos rurais regionais e correspondentes comerciais de bancos) regulamentados pelo RBI, todos cooperativos Os bancos e todas as empresas financeiras não organizadas e empresas de financiamento habitacional, registradas sob o RBI, não devem ser assediadas por interpretação errônea ou inocência desta legislação.

Necessidade de precauções

Ele sugeriu ao governo tomar cuidado para garantir que os credores legais e genuínos não enfrentassem problemas. Caso contrário, eles não tinham remédio para recuperar seus valores pendentes que podem levar a batalhas legais e litígios onerosos, disse ele, e pediu ao governo que tomasse todas as medidas corretivas.

Ele sugeriu que essa questão fosse discutida no Legislativo e as medidas tomadas para incluí -las no projeto de lei que substituiria a ordenança.

O governo seguiu a rota da lei após mais de uma dúzia de pessoas que supostamente cometeram suicídio após o assédio do FMI.

O governador havia devolvido a ordenança na sexta -feira passada, afirmando que a ordenança beneficiaria apenas os mutuários, enquanto nenhuma disposição foi causada à proteção dos credores.

O governo se ressente da ordenança do governador sem nenhuma mudança em 10 de fevereiro, mas fornece um esclarecimento detalhado em cada ponto levantado pelo governador.