O governador de Odisha procura vôos entre Vizag e Bhubaneswar

O governador de Odisha, Haribabu Kambhampati, escreveu para o Ministro da Aviação Civil da União K. Rammohan Naidu e o CEO da Air India e Indigo Campbell Wilson e Peter Elbers, que buscam conectividade aérea entre Visakhapatnam e Bhubaneswar.

O governador de Odisha lembrou que costumava haver vôos diretos entre as duas cidades no passado. “Visakhapatnam, a maior cidade da AP, também é uma base industrial e uma importante cidade portuária e compartilha um relacionamento econômico e estratégico complementar com Bhubaneswar para beneficiar as pessoas de ambos os estados”.

“A cidade do templo de Odisha e a capital do estado tem o templo mundial Sri Jagannath em Puri. Bhubaneswar está emergindo como um centro educacional de você e você. A conectividade aprimorada servirá como um catalisador para incentivar o comércio e o turismo. A Air India pode considerar vôos operacionais de Chennai para Calcutá através de Visakhapatnam com uma parada em Bhubaneswar ”, disse Haribabu.

A Indigo já está operando dois serviços diários de Visakhapatnam a Calcutá. Um voo pode parar em Bhubaneswar para fornecer conectividade às quatro cidades principais nos quatro estados, acrescentou.