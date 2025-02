O governador de Sumatra del Norte foi escolhido Bobby Nasution para ler o juramento da identidade do partido Gerindra

Bogor, vivo -O governador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) foi escolhido pela nasção de Bobby para ler o juramento da imagem do Partido Gerindra no 17º aniversário (aniversário) da partida em Bogor, Western Java, no sábado, 15 de fevereiro de 2025.

Leia também: Pabowo abraça representantes do PDIP no 17º aniversário do partido Gerindra

Ler a identidade da imagem da partida foi realizada depois de ler a promessa de pinturas. Sabe -se que Bobby era anteriormente membro do PDIP e agora faz parte do Partido Gerindra.

 O governador de Sumatra del Norte escolheu a nesão de Bobby

Leia também: PKS participa do 17º aniversário do Partido Gerindra, Ahmad Syaikhu: Estamos prontos para colaborar

“(As pinturas do Partido Gerindra são patriotas) Fighters indonésios dos combatentes da Indonésia que defendem a soberania, a independência e a honra do povo indonésio”, disse Bobby.

“Honestamente, voluntariamente, com o amor de nossa terra natal e com um senso de responsabilidade com nossa mãe, determinada por todas as nossas almas e corpo, defendendo a integridade e o sucesso do povo indonésio”, acrescentou.

Leia também: PABOWO: Conseguimos vencer devido ao apoio de Kim e Jokowi

Bobby também mencionou que as pinturas do Partido Gerindra eram um cavalheiro que defendia a verdade, a honestidade e a justiça na vida e no comportamento diário.

“Sempre agiremos educadamente, disciplinados e humildes. Nunca trapaceamos, nunca roubamos e nunca fazemos corrupção do dinheiro da festa, dinheiro público ou dinheiro do estado”, disse ele

As pinturas de Gerindra, de acordo com Bobby, também não traíram os ideais da luta do partido e os ideais da luta do povo indonésio.

Eles respeitam os pais, idosos e todas as gerações de antecessores que fizeram sacrifício para tornar este país independente.

“As pinturas do partido Gerindra mergulham na arena política para defender as pessoas fracas e pobres”, explicou.

As pinturas de Gerindra, disse ele, também lutaram para construir uma nação respeitável, uma nação justa e próspera, uma nação respeitada por outras nações devido à justiça e bem ao ser das pessoas.

As pinturas do partido Gerindra também estão determinadas a construir uma unidade na comunidade de diversidade que protege todos os derramamentos de sangue da Indonésia, qualquer que seja sua religião, qualquer que seja seus trilhos e qualquer formação social.

Para informações, hoje a festa de Gerindra realizou uma celebração do 17º aniversário.

A celebração do aniversário contou com a presença do Presidente Geral e Presidente do Conselho de Administração do Partido Gerindra, a saber, Presidente Pabowo Subianto. Além disso, outras figuras nacionais também estavam presentes nas fileiras dos ministros e funcionários do Gabinete Vermelho e Branco a todos os chefes de partidos políticos.