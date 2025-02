O governador do Kansas, VETA, a proibição da atenção afirmada por gênero para menores

O governador do Kansas, VETA, a proibição da atenção afirmada por gênero...

A governadora do democrata do Kansas, Laura Kelly, vetou uma proposta de proibir a atenção de que o gênero para jovens transgêneros pelo terceiro ano consecutivo, estabelecendo outra batalha com o legislativo dominado pelos republicanos do Estado que não foi capaz de cancelá -lo sobre o sujeito sobre o assunto em o assunto.

O Projeto de Lei 63 do Senado do Kansas seria amplo da angústia psicológica que deriva da falta de coincidência entre a identidade de gênero e o sexo de uma pessoa e sexo no nascimento.

A medida da lei “sem ajuda de danos” também reduziria o apoio do Estado a cuidados relacionados à transição e colocaria os médicos que continuam a fornecer o risco de perder suas carteiras médicas.

“É decepcionante que o Legislativo continue pressionando a interferência do governo nas decisões médicas privadas de Kansans, em vez de se concentrar em questões que melhoram a vida de todas as Kansans”, disse Kelly na terça -feira Em comunicado.

“A violação dos direitos dos pais não é apropriado, nem é um valor do Kansas. Como eu disse antes, não é obra de políticos entrar entre um pai e uma criança que precisa de atenção médica de qualquer tipo ”, disse ele. “Essa legislação também expulsará famílias, empresas e profissionais de saúde fora de nosso estado, sufocando nossa economia e exacerbando nosso problema de escassez da força de trabalho”.

“Nesse momento, o legislador deve se concentrar em maneiras de ajudar os kansans a enfrentar o aumento dos preços”, acrescentou Kelly. “Essa é a questão mais importante para Kansans. É aí que está minha abordagem.

O projeto limpou facilmente o Senado do Estado no final do mês passado, em uma votação de 32 a 8, e um democrata se juntou a todos os republicanos para votar para aprovar a medida. O voto da câmera foi de 85-35, um voto menor que a maioria dos dois terços necessários para uma anulação, embora sete legisladores, quatro republicanos e três democratas estivessem ausentes.

Embora os republicanos do Kansas tenham argumentado que essa lei é necessária para proteger crianças e adolescentes de tomar decisões médicas de que mais tarde se arrependem, os democratas descreveram o projeto “extremo” e alertaram que vai muito além da regulamentação dos cuidados médicos.

“Este projeto de lei insere políticos em situações de assistência médica privada altamente pessoais, e isso é contra os valores de Kansans”, disse o senador Cindy Holsher (d) em janeiro.

As principais organizações médicas dizem que os cuidados médicos afirmados pelo gênero são medicamente necessários e podem salvar vidas para transgêneros e menores, embora nem todas as pessoas trans optem por transição médica ou tenham acesso aos cuidados.

Quase metade do país desde 2021 adotou leis para proibir a atenção afirmada por gênero para jovens transgêneros e, em alguns casos, adultos. No mês passado, o presidente Trump assinou uma ordem executiva destinada a encerrar o apoio federal para os cuidados médicos transgêneros.

Os republicanos do Kansas disseram que o Legislativo está preparado para cancelar o veto de Kelly.

“Os republicanos da Câmara dos Deputados estão prontos para cancelar esse veto imprudente e sem sentido”, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Dan Hawkins (R). Em comunicado Terça à noite.

Presidente do Senado do Kansas, Ty Masterson (R) disse o estado superior do estado “Você cancelará rapidamente seu veto antes que sua tinta de caneta esteja seca.”

Fonte