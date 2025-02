O governador ordena a próxima sessão da Assembléia de Manipur ‘NULL and Void’

A sétima sessão da 12ª Assembléia Legislativa de Manipur, que começará a partir de 10 de fevereiro, declarou “não e sem efeito” com um efeito imediato, de acordo com um aviso emitido pelo Secretário da Assembléia de K. Meghajit Singh no domingo (9 de fevereiro 2025).

“No exercício dos poderes conferidos pela cláusula (1) do artigo 174 da Constituição da Índia, I, Ajay Kumar Bhalla, governador de Manipur, então ordena que a diretiva anterior convocasse a sétima sessão da 12ª Assembléia Legislativa de Manipur , que, que ainda não começou, declara -se nulo e sem efeito com efeito imediato “, acrescentou o aviso.

O primeiro -ministro N. Biren Singh renunciou após uma reunião com o Ministro do Interior da União, Amit Shah, em Nova Délhi, no domingo. Singh, que foi convocado para a capital nacional pelo Sr. Shah, apresentou sua demissão ao governador Sr. Bhalla logo após chegar a Imphal.

O governador aceitou a renúncia e pediu que ele continuasse no cargo até “acordos alternativos”, disse Raj Bhavan em comunicado.