O vice-ministro-chefe de Andhra Pradesh, K. Pawan Kalyan, emitiu uma mensagem em desconhecido que o governo da Aliança Democrática Nacional (NDA) no estado alcançou marcos importantes no departamento de Panchayat Raj e isso foi possível sob a liderança do primeiro-ministro Narendra Modi e do ministro-chefe N. Chandrababu Naidu.

“O mais importante deles foi a construção de 3.750 quilómetros de estradas de cimento e betão em seis meses, em comparação com 1.800 quilómetros construídos durante o regime do Partido do Congresso YSR (YSRCP)”, disse.

As outras duas conquistas são o desenvolvimento de habitação para grupos tribais particularmente vulneráveis, a um custo de 750 milhões de rupias, em comparação com apenas 91 milhões de rupias gastos pelo governo do YSRCP. Um total de 22.500 Mini Gokulams foram estabelecidos nos últimos seis meses, em comparação com 268 estabelecidos em 2019-24.