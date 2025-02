O governo da TN deve melhorar o conforto nos templos, diz Vanathi Srinivasan

O governo de Tamil Nadu deve se concentrar mais em melhorar o conforto nos templos, disse na terça -feira a MLA do sul do sul do MLA Vanathi Srinivasan.

Participando das celebrações de Poosam Thai no templo Kottai Sangameshwarar na cidade, ele disse à mídia que em muitos templos as instalações eram inadequadas. Todos os partidos políticos devem falar pelos templos hindus. O DMK e seus aliados estavam apoiando os esforços para mudar o nome de ThirOparankundram Hillock e, nos últimos anos, algumas partes, especialmente o DMK e seus aliados, estavam tocando “política minoritária”, disse ele.

A sra. Srinivasan disse que pediu a construção de ‘Raja Gopuram’ para o templo de Sangameshwar. Há um ano, o ministro das doações religiosas e de caridade hindus, PK Sekar Babu, prometeu fazê -lo, mas nenhuma medidas foi tomada sobre isso. Da mesma forma, as pessoas que vivem no círculo eleitoral de Coimbatore sul exigiam há muito tempo o ressurgimento do festival do templo no dia de Sivarathri. O governo não permitiu citar problemas de lei e ordem. Eu deveria permitir o festival de carros, ele disse.