O governo de Andhra Pradesh está interessado em desenvolver Visakhapatnam como o melhor destino turístico, diz o CEO da APTDC

O CEO da Andhra Pradesh Tourism Development Corporation (APTDC), Amrapali Kata, disse que o governo do estado está interessado em desenvolver Visakhapatnam como o melhor destino turístico do estado. Ele pediu aos funcionários da Autoridade de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Visakhapatnam (VMRDA) que assumissem todos os projetos que possam atrair turistas de todo o mundo.

Ela revisou os projetos e planos com os funcionários envolvidos no escritório do VMRDA aqui na quinta-feira, que contou com a presença do comissário do VMRDA, KS Viswanathan.

Os funcionários fizeram apresentações em PowerPoint de vários planos e propostas para projectos turísticos, incluindo projectos concluídos e em construção. Ele deu instruções aos funcionários e pediu-lhes que estivessem preparados com atualizações para a próxima reunião.