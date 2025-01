O governo de Andhra Pradesh ignora povos tribais no distrito de Srikakulam: associação Adivasi

O líder estadual do Partido Comunista da Índia (Marxista-Leninista) (CPI (ML)), Vankala Madhava Rao, e o vice-presidente estadual de Adivasi Samsskshema Parishad, Vaba Yogi, alegaram no domingo (12 de janeiro de 2025) que o governo estatal estava ignorando completamente o bem-estar dos povos tribais. pessoas que vivem no distrito de Srikakulam.

Falando à mídia em Srikakulam, eles alegaram que não houve resposta do governo à sua exigência de que uma Agência Integrada de Desenvolvimento Tribal (ITDA) fosse estabelecida em Meliyaputti, embora mais de 4 lakh de povos tribais vivam no distrito.

Madhava Rao disse que o governo anterior do YSRCP atribuiu Sithampet ITDA ao recém-criado distrito de Parvatipuram-Manyam, embora o ITDA estivesse sediado em Parvatipuram por muitas décadas. Vaba Yogi disse que a população tribal era significativa em 16 mandais, incluindo Meliyaputti, Saravakota, Mandasa e outros lugares. Exigiu a atribuição de pelo menos um assento na Assembleia distrital para a comunidade ST. Ele disse que as agitações de um mês continuariam para conseguir um ITDA exclusivo para o distrito.