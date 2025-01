O governo de Madhya Pradesh apresentará um relatório ao tribunal sobre o transporte de resíduos tóxicos e protestos subsequentes

Caminhões que transportam 337 toneladas de resíduos químicos tóxicos da tragédia do gás em Bhopal em 1984 deixam a fábrica da Union Carbide após 40 anos para serem descartados na área industrial de Pithampur, perto de Indore, às 21h05 do dia 1º de janeiro de 2025. Foto: AM Faruqui/The Hindu.

Em meio a protestos contra o descarte planejado de 337 toneladas de resíduos tóxicos relacionados à tragédia do gás de Bhopal na cidade industrial de Pithampur, no distrito de Dhar, o ministro-chefe de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, decidiu informar os tribunais sobre a posição mais recente sobre o assunto e não prosseguir. até novas ordens judiciais.

A decisão foi tomada na noite de sexta-feira (3 de janeiro de 2025) durante reunião de alto nível para avaliar a situação.

“O governo do estado apoia firmemente o povo. Não permitiremos nenhum dano ao público. Levaremos o assunto a tribunal e prosseguiremos com qualquer acção apenas de acordo com a ordem judicial”, disse Yadav aos jornalistas após a reunião.

O Ministro-Chefe apelou aos cidadãos para não acreditarem em rumores.

Yadav conversou com altos representantes públicos, altos funcionários da administração e da polícia, e especialistas jurídicos na reunião sobre transporte de resíduos da Union Carbide e seu despejo e descarte perto de Pithampur.

Ele disse que eles discutiram vários aspectos do trabalho relacionados ao despejo de resíduos da Union Carbide na presença dos vice-ministros-chefes Jagdish Devda e Rajendra Shukla, deputado sênior e presidente do estado do Partido Bharatiya Janata, Vishnu Dutt Sharma, ministro do Desenvolvimento Urbano e Habitação. Kailash Vijayvargiya, Secretário-Chefe Anurag Jain, Secretário-Chefe Adicional Dr. Rajesh Rajora, Diretor Geral da Polícia Kailash Makwana, Secretário Principal Law e outros altos funcionários do Departamento do Gabinete do Ministro.

Yadav disse: “O governo de Madhya Pradesh é um governo que dá prioridade máxima aos interesses do público. Por isso, sempre avançamos pensando no interesse público. De acordo com as instruções do Supremo Tribunal e a ordem do Supremo Tribunal, os resíduos da Union Carbide foram transportados para Pithampur.” Ele disse que só foi transportado obedecendo aos parâmetros de segurança de acordo com as solicitações e ordens do tribunal.

O tribunal havia determinado prazo para o envio dos resíduos ao local designado até 4 de janeiro. O tribunal esperava seu relatório até 6 de janeiro.

Yadav disse estar ciente da situação prevalecente e, em tais circunstâncias, se surgir qualquer ameaça ou sentimento de medo entre o público em relação à segurança, o governo do estado tentará levar esta questão ao tribunal.

Quaisquer outras medidas só deverão ser tomadas depois disso, acrescentou.

“Qualquer que seja a ordem que o honorável tribunal der, estaremos prontos para segui-la. Não avançaremos até que o tribunal emita uma directiva”, sublinhou.

Horas antes, protestos abalaram Pithampur contra a eliminação planeada de 337 toneladas de resíduos tóxicos ligados à tragédia do gás de Bhopal, levando as autoridades a impor ordens de proibição nas instalações da empresa onde ocorre a incineração.

Durante os protestos, duas pessoas tentaram a autoimolação, enquanto protestos esporádicos continuaram em várias partes da cidade em meio a um bandh de Pithampur Bachao Samiti.