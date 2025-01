O governo de Maharashtra forma SIT para investigar certidões de nascimento e óbito ‘atrasadas’ para verificar a imigração ilegal

“O governo de Maharashtra criou uma Equipe Especial de Investigação (SIT) para investigar a emissão de certidões de nascimento e óbito em pedidos ‘atrasados’ em meio a reclamações de migrantes ilegais de Bangladesh que vivem em partes do estado”, disse um funcionário no sábado (janeiro). ). 25, 2025.)

“A SIT liderada pelo Inspetor Geral Datta Karale investigará a emissão de certidões de nascimento e óbito em caso de atrasos nos pedidos”, disse o funcionário do Gabinete do Ministro Chefe (CMO). PTI. Os pedidos atrasados ​​são apresentados pelo menos um ano após o nascimento ou morte de uma pessoa.

A questão da entrada e residência ilegal de bangladeshianos na Índia ganhou importância depois que a polícia prendeu Shariful Islam Shehzad Mohammad Rohilla Amin Fakir, um cidadão de Bangladesh de 30 anos, pelo ataque com faca ao ator Saif Ali Khan em Mumbai.

Confirmando o desenvolvimento, disse o Ministro das Finanças, Chandrashekhar Bawankule. PTI que a investigação abrangerá certificados já emitidos e pedidos recebidos. A decisão do governo de formar uma equipe de investigação segue a alegação do líder do BJP, Kirit Somaiya, de fraude na certidão de nascimento.

O antigo deputado alegou que o Tribunal de Magistrados da Cidade de Akola emitiu 269 ordens de registo de nascimentos atrasados ​​entre Janeiro de 2021 e Dezembro de 2023. Mas o tehsildar deu ordens para registar 4.849 pedidos de nascimentos atrasados. Alegou que 11.864 pedidos atrasados ​​foram apresentados nos distritos de Yavatmal, 15.845 em Akola e 4.350 nos distritos de Nagpur.

Somaiya alegou que dois lakh Rohingyas de Bangladesh solicitaram certidões de nascimento em Maharashtra e um tehsildar em Malegaon foi suspenso a esse respeito. Somaiya alegou que Akola, Amravati e Malegaon estão a tornar-se grandes centros para migrantes ilegais do Bangladesh e Rohingya.

Ele se encontrou com o Coletor Distrital de Akola na sexta-feira (24 de janeiro de 2025) e exigiu ação sobre certidões de nascimento supostamente emitidas para imigrantes ilegais de Bangladesh.

O líder do BJP também afirmou que 1.000 certidões de nascimento falsas foram emitidas para não residentes da aldeia de Anjangaon Surji, no distrito de Amravati. O governo Devendra Fadnavis lançou uma campanha especial para identificar imigrantes ilegais, o que levou à prisão de vários bangladeshianos de várias cidades de Maharashtra durante semanas.