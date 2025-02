O governo de Mohan Majhi anuncia um plano de pensão unificado para funcionários em Odisha

O governo de Mohan Majhi anunciou um plano de pensão unificado (UPS) para funcionários do governo em Odisha, alinhando -o com a política do governo central.

O gabinete presidido pelo Sr. Majhi na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025) aprovou a implementação da UPS para os funcionários que são considerados elegíveis para a pensão sob o sistema nacional de Pensões.

“Como todos sabem, o Gabinete da União presidido pelo primeiro -ministro Narendra Modi aprovou o UPS em 24 de agosto de 2024. Levando em consideração as solicitações de várias organizações de serviço para determinar as pensões e fatores apropriados em pensões obrigatórias, pensões familiares e inflação, o sindicato O governo melhorou ainda mais o NP existente e implementou esse sistema de pensão unificado. Ele tem como objetivo ser implementado em 1º de abril de 2025. Consequentemente, o governo de Odisha também decidiu implementar a UPS para seus funcionários ”, disse CM.

De acordo com a decisão do gabinete, haverá uma pensão segurada para os funcionários, que completam 25 anos de serviços. “A pensão estará disponível a uma taxa de 50% do salário básico médio ou o salário básico vencido nos 12 meses de aposentadoria anterior. A pensão será paga proporcionalmente pelo período de serviço de um período mínimo de 10 a 25 anos ”, afirmou.

Da mesma forma, a pensão da família será paga a uma taxa de 60% da pensão que o funcionário estava desenhando antes da morte. O governo do estado disse que a pensão mensal mínima será de ₹ 10.000 para concluir 10 anos de serviço. O alívio da Dearness será aplicado dependendo do índice de preços ao consumidor. Os funcionários do NP podem decidir optar pelo UPS ou permanecer afiliados ao NPS.

Deve -se notar que, na UPS, haverá um benefício de pensão familiar garantido em caso de morte de um funcionário do governo após a aposentadoria, o que não foi aplicável no NPS.

Em uma decisão importante do gabinete, o governo propôs construir o estádio de nível de bloco nos 314 blocos do estado para promover um ecossistema esportivo robusto para promover a saúde e o poço de Odisha. O governo gastará ₹ 4124 milhões de rúpias por um período de cinco anos para a construção do estádio em nível de bloco gradualmente.

O governo de Mohan Majhi aprovou a alocação de ₹ 7.550 milhões de rúpias de Antoday Griha Yojana (Agy) para fornecer casas de concreto às famílias mais pobres que vivem sob a linha de pobreza. O esquema cobrirá as famílias que permanecerão fora dos programas habitacionais devido a desastres naturais ou causados ​​pelo homem, deslocamento causado por projetos do governo, casas com um cessionário primário com deficiência e aqueles elegíveis sob a lei de direitos florestais. Além disso, as famílias que não se beneficiaram dos esquemas habitacionais existentes também serão consideradas para assistência sob a AGN.

Os beneficiários sob esse esquema receberão assistência financeira de ₹ 1,20.000 para a construção de casas de concreto com uma área de 25 metros quadrados (excluindo a área do banheiro). Pelo menos 25.000 novas casas de concreto serão sancionadas sob esse esquema em três anos.