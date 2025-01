O governo de Pabowo é considerado um compromisso de favorecer as pessoas nos primeiros 100 dias

 Presidente Prabowo Subianto e vice -presidente Gibran Rakabuming Raka

Leia também: O KPK juntou -se às instruções do presidente Pabowo para reduzir viagens oficiais aos custos operacionais

Yakarta, Viva – O movimento estratégico estudantil da Grande Jacarta levantou uma petição para apoiar o presidente Pabowo Subánto e o vice -presidente Gibran Rakabuming Raka, porque ele se considerou bem -sucedido nos primeiros 100 dias de seu desempenho no governo.

Esse apoio é de vários estudantes, como a Universidade Bem Sahid, a Universidade Nacional de KBM, a Universidade de Muhammadiyah, Yakarta, Iblam, a Universidade Tama Jagakarsa, o Ibi Kosgoro, Unindra, a Universidade Ibnu Chaldun, o Hmi Greater Jakarta e o HMI South Jacarta Branch.

Leia também: A liderança do DPR chama o tiroteio de cidadãos indonésios na Malásia, o impulso de resolver o problema de distribuição do PMI

O presidente do MPO da HMI, Jufri Rumaratu, destacou uma série de bem -sucedidos governo de Pabowo que deve ser apreciado em 100 dias úteis. Um deles, disse ele, o presidente Prabowo rejeitou firmemente o aumento planejado do imposto sobre o valor (IVA) em 12 %.

Segundo ele, a decisão tomada pelo presidente Pabowo teve um impacto significativo na manutenção da estabilidade do poder de compra das pessoas.

Leia também: Sobre a reunião Prabowo-Megawati, Djarot PDIP: Paciência, é certamente

“Esta etapa não apenas mostra liderança firme, mas uma evidência concreta do compromisso do governo de favorecer os interesses das pessoas”, disse Jufri em Yakarta na terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

 Inauguração do Presidente Pabowo Subianto e vice -presidente Gibran Rakabuming Raka

Portanto, Jufri incentivou o governo a continuar trabalhando de forma transparente e se concentrar no poço das pessoas. Obviamente, ele disse, os alunos continuarão sendo um parceiro crítico do governo de Pabowo nos próximos 5 anos.

“Esta não é apenas uma ação simbólica, mas uma forma tangível de nossa preocupação como estudantes de garantir que a Diretoria de Desenvolvimento Nacional permaneça no caminho certo”, disse ele.

Ele relatou anteriormente que o presidente Pabowo Subánto dirigiu a sessão do gabinete plenário no complexo presidencial do Palácio, Central Yakarta, na quarta -feira, 22 de janeiro de 2025. Durante a reunião, o presidente Pabowo apreciou o desempenho do gabinete vermelho e branco.

Por três meses após ser inaugurado, Pabowo disse que seu governo concordou com seus deveres e funções de maneira eficaz. Nessa ocasião, Pabowo também aumentou o sucesso de manter a estabilidade durante o Natal e o Ano Novo 2025.

“De acordo com nossos resultados temporários, acreditamos que nosso governo é eficaz. No final do ano 24, as férias de Natal funcionarão sem problemas, com segurança”, disse Prabowo.

Pabowo agradeceu às fileiras do ministro coordenador e dos ministros relacionados. Ele monitorou diretamente que seus ministros haviam funcionado bem.

“Também demonstramos que nosso governo é eficaz, nosso governo pode realizar a administração do estado de maneira confiável”, disse Prabowo.

Geralmente, disse Pabowo, os meses críticos são marcados por muitos acidentes de trânsito, disponibilidade acentuada de alimentos, materiais básicos cheios de flutuações, preços, etc.

“Desta vez, conseguimos realizar um estado estável, cheio de paz, precisamos de frieza”, concluiu.