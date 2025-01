O governo de Tamil Nadu permite o abate regulamentado de javalis em terras agrícolas próximas a áreas florestais

Na sua resposta a uma moção de atenção movida pela oposição, o Ministro das Florestas K. Ponmudy enumerou as medidas tomadas pelo departamento para evitar que elefantes selvagens entrem nas terras agrícolas. | Crédito da foto: FOTO DO ARQUIVO

O Departamento Florestal emitiu uma ordem governamental permitindo o abate regulamentado de javalis, causando agitação aos agricultores em terras agrícolas próximas a áreas florestais, disse o Ministro Florestal K. Ponmudy à Assembleia na sexta-feira.

Os partidos da oposição apresentaram uma moção para chamar a atenção para as crescentes interações negativas entre humanos e animais e os danos causados ​​por animais selvagens em terras agrícolas perto de áreas florestais. Vários MLAs expressaram preocupação com a destruição de colheitas por elefantes e javalis, especialmente em áreas próximas dos Gates Ocidentais. Eles também apontaram a crescente população de pavões nas terras agrícolas.

Na sua resposta, o Ministro enumerou as medidas tomadas pelo Departamento Florestal para impedir a entrada de elefantes selvagens nas terras agrícolas. Ele disse que o Departamento Florestal aprovou a ordem na quinta-feira com base nas recomendações de um comitê de 19 membros, composto por representantes dos Departamentos Florestal, Receita, Agricultura e Horticultura, especialistas científicos e entusiastas da vida selvagem.

De acordo com o despacho, as áreas adjacentes às reservas florestais seriam classificadas em três zonas. O abate de javalis é proibido na Zona A (dentro de um quilómetro do limite da floresta). Na zona B (um a três quilômetros), os javalis devem ser capturados e soltos em áreas florestais. Na zona C (além de três quilômetros), a caça ao javali só seria permitida por pessoal especialmente treinado do Departamento Florestal. As carcaças de javalis devem ser enterradas após tratamento químico ou incineradas. A ordem também exige que o Departamento Florestal mantenha registros de abate de javalis.