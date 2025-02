O governo de Telangana permite que a equipe muçulmana saia uma hora antes durante Ramzan, desenhe a ira do BJP

Consultor do Governo de Telangana (SC, St, BC e Mineorias) Mohammed Ali Shabbir. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

O governo de Telangana emitiu uma circular que permite que os funcionários muçulmanos deixem escritórios uma hora no início do mês sagrado de Ramzan, um movimento criticado pela oposição do BJP, que se perguntou por que essas medidas não se estendem durante os festivais hindus.

O partido de açafrão descreveu a medida como uma política de apaziguamento, mas a dispensação dominante disse que essa instalação não era novidade.

De acordo com a Circular, a todos os funcionários muçulmanos, incluindo professores, funcionários contratuais e subcontratados, funcionários conjuntos, corporações e o setor público, podem deixar os escritórios às 16h, antes de uma hora durante Ramzan, de 2 de março a 31 de março, Exceto quando sua presença é necessária devido às demandas do serviço.

Ao sair, o BJP do Firebrand, MLA Raja Singh, disse que a permissão concedida aos funcionários muçulmanos é “política de apaziguamento político”.

“O governo de Telangana permite licença precoce para Ramzan, mas ignora os festivais hindus. Direitos iguais para todos, ou nenhum ”, disse ele na plataforma das redes sociais, enquanto publica uma cópia da circular oficial.

Fazendo uma exceção aos comentários do Sr. Singh, o líder do Congresso no poder e o consultor do governo sobre questões minoritárias, Mohammed Ali Shabbir, disse que não há nada de novo na decisão do governo.

“A instalação ocorreu durante o regime do BRS. Muitos governos do BJP também estão dando em muitos estados. Não apenas em Telangana e não apenas neste ano. Ele está lá desde vários anos. Uma instalação de uma hora é dada ”, disse ele aos vídeos da PTI.

Shabbir disse que tais instalações e acordos especiais são realizados durante os festivais, independentemente da comunidade, como Ganesh Chaturthi e Bonalu (realizada em Telangana).

“É dever do governo ajudar os cidadãos durante os festivais”, acrescentou.

Abaixando em grande parte o governo do Congresso em movimento, o Ministro de Estado do Bandi Homo Sanjay Kumar perguntou por que não existem tais isenções para os devotos hindus que levam ‘Ayyappa Deeksha’ (41 votação de devoção de 41 dias para Lord Ayyappa) e outros.

Os devotos de Ayyappa acham difícil observar as diretrizes para ‘Deeksha’, já que precisam cumprir as responsabilidades de seu trabalho, disse Kumar.

“Por que essa isenção dá apenas aos devotos de Ramzan? Eles nos chamam comunitários quando fazemos essas perguntas ”, disse ele, indo para um evento na cidade de Mancheroial.

Enquanto isso, o ministro dos Transportes do Estado, Ponnam Prabhakar, encarregado de Hyderabad, realizou uma reunião com autoridades sobre os acordos de Ramzan na cidade.

Ele enfatizou a necessidade de garantir o fornecimento de eletricidade ininterrupta, a eliminação do lixo e outros serviços essenciais nas principais mesquitas, cruzamentos -chave e em toda a cidade, informou um comunicado oficial.

Ele também apontou os problemas levantados por representantes públicos na reunião e ordenou que os altos funcionários tomassem as medidas necessárias.

Prabhakar disse que o governo de Telangana acredita em tratar todos os cidadãos da mesma forma e os esforços e os esforços para melhorar os serviços essenciais durante a Ramazan estão alinhados com essa abordagem, de acordo com o comunicado.

Durante a reunião, Shabbir agradeceu ao ministro principal A. Revanth Reddy por emitir ordens que permitem que os funcionários muçulmanos deixem os escritórios uma hora antes durante Ramzan.

Ele também recebeu a possibilidade de emitir ordens separadas que permitem que empresas e lojas permaneçam abertas até tarde durante o mês sagrado. “Essa ordem do Departamento do Trabalho facilitaria atividades comerciais durante Ramzan”, disse Shabbir.