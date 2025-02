Departamento de Estado disse oficialmente ao Congresso para planejar vender mais de US $ 7 bilhões para Israel

O Ministério da Defesa dos EUA anunciou na sexta -feira que o Departamento de Estado havia aprovado a venda militar para Israel no valor total de mais de US $ 7 bilhões, incluindo milhares de bombas e foguetes. É uma edição frágil dos reféns e um acordo sobre o término do incêndio entre Jerusalém Ocidental e Hamas.

No início desta semana, o presidente Donald Trump se reuniu com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Durante um briefing conjunto para jornalistas, o presidente dos EUA lançou a idéia de que Washington tinha um enclave. Ele também sugeriu a realocação dos palestinos do lado de fora de Gaza, que serão pagos pelos países vizinhos.

De acordo com a Agência de Proteção de Defesa (DSCA), duas vendas separadas foram enviadas na sexta -feira. Um é de US $ 6,75 bilhões em uma série de munições, conjuntos de configurações e outros equipamentos conectados. Essas entregas começariam este ano.













O segundo pacote de armas inclui 3.000 foguetes do Hellfire e equipamentos associados, com custos estimados de US $ 660 milhões. As entregas desses foguetes devem começar em 2028, e seu uso exigirá treinamento adicional do Exército dos EUA.

A venda é outro passo no esforço de Trump para fortalecer o suprimento de armas israelenses. Logo depois que ele assumiu seu cargo no final de janeiro, ele aboliu a postura de enviar bombas de 2.000 libras em Israel. A administração do ex -presidente Joe Biden já havia interrompido esta remessa devido à preocupação devido a baixas civis, especialmente durante o ataque à cidade do sul de Gaza Rafah.

No entanto, Biden também informou informalmente o Tratado do Congresso de Armas de US $ 8 bilhões no mês passado, de acordo com vários relatórios da mídia. A fonte da Axiosa alegou que o contrato poderia ser parcialmente entregue das ações atuais dos EUA, mas a maioria levaria um ano ou mais.

O anúncio do DSCA ocorre apesar das demandas dos legisladores democratas para interromper as vendas até mais informações. O representante Gregory Meek, classificando um democrata no comitê de casa estrangeiro, criticou a mudança, declarando que estava desmoronando com um precedente de longo prazo do exame do Congresso por uma grande venda de armas. “Nos Estados Unidos, não temos reis – nós democracia enraizada na Constituição, governada por leis” Disse mans.

No entanto, esta não é a primeira vez que o governo de Trump ignora o processo tradicional de exame de armas. Em 2019, ele declarou uma emergência nacional para acelerar a venda de armas no valor de mais de US $ 8 bilhões para a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, ignorando as queixas do Congresso sobre o cuidado dos direitos humanos.