O governo de Uttar Pradesh entregará água Sangam a prisioneiros em prisões

O Departamento de Prisões de Uttar Pradesh está tomando providências para levar água abençoada de Maha Kumbh, Prayagraj, para todas as principais prisões em todo o estado, que permitem que os presos participem do festival Maha Kumbh. O evento ocorrerá em todas as prisões em 21 de fevereiro.

“O programa ocorrerá em todas as prisões em 21 de fevereiro, das 9h30 às 10h, mais de 90.000 presos são atualmente apresentados em 75 prisões, incluindo sete prisões centrais, em todo o estado. A abençoada água do Sangam levará a todas as prisões será misturada com água comum e será armazenada em um pequeno tanque dentro das instalações da prisão. Todos os prisioneiros se banham na água após as orações ”, diz um comunicado oficial.

É provável que a ministra da prisão de Uttar Pradesh, Dara Singh Chauhan, participe do evento na prisão de Lucknow em 21 de fevereiro. A prisão do distrito de Gorakhpur, Ak Kushwaha, disse que a administração da prisão enviou o guarda da prisão de Arun Maurya para coletar a água benta de Sangam de Prayagraj.

Uttar Pradesh tem uma prisão modelo, cinco prisões centrais, 61 prisões distritais, 2 subcasulas, um Kishor Sadan em Bareilly e um Nari Bandi Niketan (prisão feminina) em Lucknow. No total, existem 71 prisões na UP, o estado mais populoso da Índia.