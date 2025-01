O presidente de Bharat Rashtra Samithi (BRS) que trabalha, KT Rama Rao, acusou o ministro principal A. Revanth Reddy, o principal vice -ministro M. Bhatti Vikramarka e seus colegas do Gabinete de enganar o povo do estado para mais de um Ano depois, prometa garantir garantias de pré -eleição dentro de 100 dias após a chegada ao poder.

Falando depois de lançar o Jornal de Ano Novo e o Calendário de Vidyarthi Vibhagam (ala estudantil) da partida aqui na segunda -feira, ele disse que Vikaramarka, em sua capacidade como líder do Partido do Legislativo do Congresso, havia participado da transmissão de novo Cartas de ração, totalizando 6,47 lakh, durante a regra anterior do BRS em 2021. Mas ele e outros membros do gabinete agora espalharam informações erradas de que um novo cartão de ração não foi emitido durante o governo do BRS de 2014 a 2023.

O governo do Congresso, por outro lado, estava qualificando a emissão de novos cartões de ração como um programa histórico. Rama Rao alegou e disse que o partido do Congresso havia feito mais de 430 promessas em nome das declarações e garantias e as anunciou embaraçando até Joseph Goebbels em termos de espalhamento mentiras e informações errôneas. O político alemão Goebbels, como o ministro da ilustração pública e a propaganda de Adolf Hitler, teve um professor da máquina de propaganda nazista e executou sua agenda assassina.

Como uma marca de protesto contra a promessa do líder da AICC, Rahul Gandhi, para jovens que se preparam para os exames competitivos para preencher dois empregos de lakh no primeiro ano, ele propôs que a ala estudantil do aluno organize um programa em 31 de janeiro. O plano implica em homenagem às estátuas de Mahatma Gandhi em todo o estado e orar por sua orientação para ajudar os líderes do Congresso a honrar seu compromisso.

O Sr. Rama Rao também pediu aos estudantes e líderes jovens do BRS que disseminassem a conscientização do público sobre a emissão de notificações para preencher 2,32 lakh de empregos e preencher mais de 1,6 lakh para o governo anterior do BRS. Todos os trabalhos concluídos pelo governo do Congresso foram o resultado das notificações emitidas e dos exames realizados durante o reinado do BRS.