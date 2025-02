O governo do estado conspira para fechar Kiocl sobre vingança política, diz HDK

O Ministro da União de Indústrias pesadas e HD Kumaraswamy, da Steel, alegou que o governo do Congresso em Karnataka estava conspirando para fechar a Kudremukh Iron Ore Ore Company Limited (Kiocl) em Mangaluru para uma vingança política contra ele.

Falando a Presspersons em Channarayapatna, no distrito de Hassan, no domingo, Kumaraswamy disse que a empresa estava oferecendo emprego a milhares de pessoas. Depois de se tornar o Ministro da União, o primeiro arquivo que ele autorizou foi aprovar o retomado Mina para Kiocl em Sandur Taluk, do distrito de Ballari. O mesmo havia sido aprovado pelo governo do Congresso liderado por Siddaramaiah anteriormente.

“Eu recomendei assistência financeira para operacionalizar a mina. No entanto, os líderes do Congresso torceram esse desenvolvimento deliberadamente e obstruíram o processo por razões políticas ”, afirmou.

A obstrução do governo do estado resultou em muitos trabalhadores a perder empregos. “Se a mina de retorno estivesse operacionalizada por enquanto, 2.500 pessoas a mais conseguiriam alcançar empregos. Para evitar seu fechamento, decidimos mesclá -lo com a Corporação Nacional de Desenvolvimento Mineral (NMDC), enquanto o governo do estado está ocupado estrangulando a indústria ”, disse ele.

Kumaraswamy afirmou que o governo do estado também estava obstruindo o Renascimento do HMT. “Quando mostrei interesse em reviver a HMT, o governo do Congresso interveio a obstruir ao levantar o problema da floresta. O governo está interessado em impedir o desenvolvimento de diferenças políticas ”, afirmou.

Reagindo aos comentários dos líderes do Congresso de que os ministros da União do Estado não tinham coragem de levantar suas vozes para o Estado contra o primeiro-ministro Narendra Modi, Kumaraswamy disse que havia mostrado sua força ao assumir o renascimento da planta de aço Rinl-Visakhapatnam . “O Gabinete da União já havia tomado uma decisão pelo desinvestimento da planta. Uma vez tomada uma decisão, ele mal se aposenta. No entanto, devido aos meus esforços, a planta de aço está sendo revivida. O povo de Visakhapatnam recebeu a mudança e me levou em uma procissão na cidade. Eu poderia fazer isso devido às bênçãos das pessoas em Karnataka ”, disse ele.

Da mesma forma, ele disse que o processo começou a reviver a fábrica de aço de ferro e Visvesvaraya em Bhadravati, no distrito de Shivamogga. “A planta foi criada pelo Mysore Kings. Você precisa ser revivido. Não importa se o governo do estado apóia meus esforços ou não, reviveremos a planta. Recentemente, visitei a planta de aço Bokaro em Jharkhand. Estamos investindo ₹ 20.000 milhões de rúpias por sua expansão ”, afirmou.

O Sr. Kumaraswamy estava em Channarayapatna para participar de um programa privado. Foi acompanhado por CN Balakrishna, Shravanabelgola MLA e outros.

Cong. O governo não tem direito moral de criticar o orçamento central: HDK

O ministro da União, HD Kumaraswamy, disse que o governo de Karnataka não tinha direito moral de criticar o orçamento da União.

Kumaraswamy disse que quando o Congresso estava no poder antes, ele não deu fundos para nenhum projeto de irrigação, incluindo Hemavati, Harangi, Vatehole ou Kabini. “Os projetos de irrigação estatal obtiveram fundos apenas quando HD Deve Gowda se tornou primeiro -ministro com as bênçãos do povo do estado, que escolheu 17 candidatos de Janata Dal”, disse ele.

Ele disse que o governo do estado não abordou nenhum projeto em Karnataka. “Qual é o sentido de reclamar após o orçamento? Eles nem têm coragem de apresentar propostas ao primeiro -ministro ”, afirmou.

Kumaraswamy disse que o governo do sindicato estava comprometido em apoiar o crescimento da indústria de inteligência artificial em Karnataka. “O estado já é um centro da indústria de software. Vamos garantir que isso se torne um centro de IA também. Discutirei o problema com os ministros em questão ”, afirmou.

Ele também disse que faria esforços para concluir o projeto do aeroporto de Hassan, um projeto de sonho do ex -primeiro -ministro HD Deve Gowda.